Ce sera la Volkswagen Amarok 2022 selon le croquis de la marque

Ces recréations nous rapprochent de l’apparition probable de la version définitive de la deuxième génération de la Volkswagen Amarok. Le lancement de ce modèle a déjà été confirmé par la marque allemande, qui a conclu un accord avec Ford pour le développer conjointement avec la nouvelle génération du Ford Ranger, afin que les deux modèles partagent une plateforme.

Il y a quelques jours à peine, Volkswagen a annoncé le lancement d’une nouvelle génération de son pick-up de taille moyenne, avec la publication d’un croquis attrayant comme teaser du futur modèle. Sur la base de ce croquis, c’est précisément la façon dont ces premières recréations ont été réalisées, qui ils nous montrent une version plus réaliste du pick-up de la marque allemande.

Ces récréations tentent de nous rapprocher de l’aspect plus que probable que la variante définitive de production de l’Amarok aura, car comme d’habitude, le croquis présenté par Volkswagen montre une image idéalisée du modèle, doté de formes et surtout de proportions qui ne correspondent pas à celles que le pick-up aura enfin.

Récréation de la Volkswagen Amarok 2022 – Nikita Chuiko via Kolesa.ru

Ces récréations sont l’œuvre du designer indépendant russe Nikita Chuiko et ont été initialement publiés sur le site Web de Kolesa. Comme d’habitude dans le travail de ce graphiste, les rendus sont basés sur une image précédente, qui dans ce cas est l’esquisse publiée par la marque elle-même. Par conséquent, nous sommes sûrs que son apparence est assez fidèle à celle du modèle final.

Cette nouvelle génération de l’Amarok bénéficiera d’un design sensiblement plus agressif que celui de son prédécesseur. Malgré le fait que ces rendus ont éliminé les roues immenses et le système de suspension absurdement élevé qui caractérisaient le croquis publié par la marque allemande, le nouvel Amarok aura un design beaucoup plus agressif et tout-terrain que la première génération. La calandre et les pare-chocs arborent un design élaboré avec des formes massives et anguleuses, bien qu’avec certaines des caractéristiques habituelles de la marque. Cette nouvelle génération sera développée conjointement avec Ford, car le nouvel Amarok et le futur Ford Ranger utiliseront la même plate-forme et plus que probablement des organes mécaniques.

Quand arrivera la nouvelle génération de la Volkswagen Amarok?. Il est encore tôt pour le garantir mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il arrive en 2021 en tant que modèle 2022, bien que nous ne devrions pas exclure une présentation plus tôt. Tant que le coronavirus le permet.

