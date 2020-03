Ce seront les World Rally Cars qui concourront en 2022 en WRC

Le Rallye de Guanajuato approche à grands pas, cette catégorie du WRC qui a gagné l’amour des Mexicains atteint sa 17e visite dans notre pays et tout indique qu’il le restera longtemps, même les chemins de terre de l’État de Guanajuato Ils pourraient voir la prochaine évolution des bolides qui est attendue pour 2022.

On sait peu de choses sur les qualités des nouvelles voitures, qui promettent d’être encore plus spectaculaires, elles ne seront plus appelées World Rally Cars et seront désormais identifiées comme Rally1, qui sera la pointe d’une nouvelle pyramide qui définira les catégories au sein du championnat et adoptera une série de changements tels que la technologie hybride, une esthétique plus agressive et des coûts réduits, entre autres afin de garantir un salon abordable et d’attirer ainsi l’attention de la plupart des marques.

Les Rally1 suivront une ligne similaire aux WRC actuels, avec des apparences agressives et un son charmant pour les amateurs de rallye, mais il y aura également des détails plus typiques du Rally2 qui remplaceront la R5, sur la transmission et l’aérodynamique.

Bien entendu, le rapport poids / puissance restera aux niveaux actuels, à 3,1 kilos par chevaux et conservera les vertus du WRC.

Le Rallye 1 sera très similaire aux voitures de rue, une stratégie qui peut rappeler le groupe A, sans négliger les performances et permettra à n’importe quelle marque de se battre pour la victoire.

Certaines des règles techniques approuvées sont la transmission qui sera distincte d’un système de traction intégrale, gérée par une boîte de vitesses à cinq vitesses, le différentiel de type à un niveau, sans différentiel central, uniquement une chaîne cinématique et un maximum est autorisé de six unités de transmission par voiture par an.

La suspension aura un débattement ou un déplacement de roue réduit, des amortisseurs simplifiés avec une portée réduite pour les mises à jour d’homologation, des bagues, des bagues et des conceptions de barre stabilisatrice seront simplifiés et seulement une spécification de bras de suspension obligatoire.

Le refroidissement liquide des freins n’est plus autorisé et l’aérodynamique dans la zone de volume libre pour permettre une conception agressive, l’effet aérodynamique du conduit caché est éliminé et l’aérodynamique arrière doit être simplifiée.

