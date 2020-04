Ce sont des plans de soutien Mitsubishi pour ses clients au Mexique avant COVID-19

Dérivé de la situation causée par le COVID-19, Mitsubishi Motors México a présenté un soutien tel que la possibilité de reporter les paiements sur les crédits acquis via Mitsubishi Motors Financial Services, en plus du Mitsubishi Trust Program.

Les personnes qui ont actuellement un prêt avec Mitsubishi Motors Financial Services auront la possibilité de:

 Reporter le prochain versement mensuel à la fin du terme (s’applique pour les mois d’avril et mai).

 Exercer une assurance chômage ou invalidité totale ou permanente.

 En plus de 10% supplémentaires au crédit actuel pour financer les services d’entretien, les pièces automobiles, les assurances, les franchises et autres services.

Pour tous ceux qui envisagent d’acquérir un véhicule, Mitsubishi Motors lance le programme «Mitsubishi Trust», qui consiste à acheter en avril 2020 et à payer le premier versement mensuel jusqu’en juillet, plus 1 versement mensuel gratuit. Ce plan est mis à

Volonté de soutenir les clients pendant la situation d’urgence en matière de santé.

Pour en savoir plus sur le support du crédit Mitsubishi Financial Services, vous pouvez écrire à atencion.cliente@nrfm.com.mx En savoir plus sur les promotions de Mitsubishi Motors sur la page www.mitsubishi-

motors.mx/comprar/promociones.

