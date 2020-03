Ce sont les 5 états où les banquiers uniront leurs efforts

“Nous travaillons avec (trois) entreprises de télécommunications qui vendent des services de communication par satellite pour nous permettre de desservir toutes ces communautés avec des services bancaires, de télécommunications et de services bancaires numériques”, a-t-il déclaré.

Les principaux États sur lesquels les banques concentreront leurs efforts seront Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas et Yucatán.

«L’approche est là pour résoudre en particulier le problème des communautés très arriérées et très éloignées. Ce n’est pas un projet de télécommunications que nous allons faire, c’est un programme de services bancaires qui inclut les télécommunications pour le faire fonctionner », a déclaré le président du conseil d’administration de Banco Azteca.

La nécessité d’apporter des services bancaires dans cette zone répond également au fait que les programmes sociaux distribués par le gouvernement disposent de centres d’intégration dans 13 512 points du pays, selon le banquier. Parmi ceux-ci, 9 000 n’ont pas de service de télécommunications.

«66% des communautés où l’argent arrive ne disposent pas de télécommunications, donc elles n’ont pas Internet. Peu ont des téléphones portables », a-t-il ajouté.

En mars dernier, lors de la 82e édition de la Convention bancaire, Niño de Rivera s’est engagé auprès du président Andrés Manuel López Obrador à apporter des services bancaires à toutes les municipalités du pays pendant le mandat de six ans du président.

Selon Luis Niño de Rivera, le syndicat cherche à avoir plus de bande passante et à moindre coût pour offrir des services financiers.

Une chose est claire: les succursales ne seront pas pour tout le monde. “Dans des endroits très reculés où il n’est pas possible de poser des briques, du ciment, la sécurité des télécommunications, des caméras de sécurité, un coffre-fort et du personnel qualifié, nous allons mettre des correspondants bancaires et des services bancaires numériques”, a-t-il déclaré.

En l’interrogeant sur les succursales que le président López Obrador prévoit d’installer dans des communautés éloignées, par l’intermédiaire de la Banco del Bienestar, Niño de Rivera garantit que la banque commerciale – la guilde qu’il représente – sera un allié qui complètera ce travail, en particulier dans la livraison de soutien social.

