Ce sont les 5 meilleurs détaillants défiant le malheur et la tristesse de la rue principale

La tendance actuelle des détaillants qui luttent pour maintenir leurs bénéfices a persisté en 2019, avec un nombre croissant de noms de ménages tombant dans l’administration ou lançant des CVA pour fermer des magasins, supprimer des emplois ou réviser des opérations pour réduire les coûts.

Malgré ce que l’on appelle le destin et la morosité, certains détaillants contrecarrent la tendance et affichent des résultats commerciaux positifs tout au long de 2019.

Voici les cinq premiers de la Gazette de détail:

1. Primark

La société mère AB Foods a salué l’année «résiliente» de Primark, stimulée par l’expansion continue du détaillant de mode à valeur ajoutée. (Il est sur le point d’entrer sur son 15e marché après la signature d’un bail pour un nouveau magasin en Slovaquie.)

Pour l’exercice se terminant le 14 septembre, les ventes globales de Primark se sont élevées à 7,79 milliards de livres sterling, soit une hausse de 4,2% en glissement annuel aux taux de change réels ou de 4,1% à taux de change constant.

AB Foods a déclaré que la croissance des ventes des détaillants de mode à valeur ajoutée était tirée par son expansion, les ventes à données comparables ayant baissé de 2%.

Il a également terminé l’année sur une bonne note, bien que la période cruciale de négociation de Noël fasse partie de l’exercice 2019/20 de Primark.

Le détaillant de mode de valeur a vu ses ventes au Royaume-Uni augmenter de 4% au cours du trimestre d’or, car il a profité de nouveaux magasins et d’agrandissements, tandis que les ventes de l’ensemble du détaillant ont augmenté de 3%.

2. The Body Shop

L’augmentation des bénéfices et des ventes du troisième trimestre de The Body Shop a été stimulée par la performance positive du Royaume-Uni l’année dernière.

L’année dernière, le détaillant a également annoncé sa certification B Corp, rejoignant d’autres entreprises engagées dans la durabilité

La même année, il a réorganisé ses magasins les plus fréquentés pour lancer un nouveau concept, comprenant une zone d’activisme et des stations de recharge.

The Body Shop est la plus grande société B Corp au monde fondée par une femme.

3. Lidl & Aldi

Les deux discounters allemands ont poursuivi leur ascension fulgurante sur le marché britannique de l’épicerie, battant les Big 4 avec leurs prix compétitifs et leurs alternatives de marque.

Aldi devrait investir 1 milliard de livres sterling dans l’extension de son portefeuille de magasins au Royaume-Uni au cours des deux prochaines années, après avoir vu ses ventes augmenter de 11% pour atteindre 11,3 milliards de livres sterling au 31 décembre.

Les ventes au Royaume-Uni au cours des quatre semaines d’Aldi au 24 décembre ont dépassé le milliard de livres pour la première fois.

Pendant ce temps, Lidl a enregistré la plus forte croissance des ventes dans le secteur de l’épicerie au cours de la période de Noël grâce à ses ventes de vins et fromages et devrait lancer sa boutique en ligne au Royaume-Uni plus tard cette année.

4. Ikea

L’augmentation de la demande de produits économes en énergie et respectueux de l’environnement a aidé Ikea à signaler une augmentation des ventes en année pleine l’année dernière.

Le détaillant suédois de meubles – qui compte 22 magasins et emploie 11181 personnes au Royaume-Uni – a déclaré que les ventes sur son marché britannique avaient bondi de 8% pour atteindre 2,1 milliards de livres sterling au 31 août.

Les ventes d’Ikea en année pleine ont été stimulées par une forte demande de produits durables et une forte augmentation des ventes en ligne.

La hausse des ventes au Royaume-Uni a surperformé l’ensemble du groupe Ikea, qui a vu les ventes au détail mondiales augmenter de 5% au cours de la même période d’une année.

Le détaillant de meubles devrait également investir 171 millions de livres sterling dans l’énergie verte pour devenir une entreprise favorable au climat d’ici 2030 malgré une augmentation de 50% des ventes en ligne.

Pour commencer 2020, Ikea a révélé qu’elle avait acquis un centre commercial à l’ouest de Londres où elle ouvrira également son premier magasin de petit format au Royaume-Uni.

5. Le groupe Boohoo

Le groupe de mode a connu du succès en 2019 dans ses différentes marques, capitalisant sur la popularité de la tendance fast fashion et élargissant son offre avec de nouvelles acquisitions.

Boohoo a révélé qu’il était sur la bonne voie pour dépasser les prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année, affichant un bond de 44% des revenus à 473,7 millions de livres sterling pour les quatre mois se terminant le 31 décembre.

Parallèlement, sur le seul marché britannique de Boohoo Group, les ventes globales sur la période de quatre mois ont bondi de 42% en glissement annuel pour atteindre 255,8 millions de livres sterling.

La marque Boohoo a vu ses ventes bondir de 42% au cours des quatre derniers mois pour atteindre 232,6 millions de livres sterling, tandis que les ventes de son fascia PrettyLittleThing ont augmenté de 32% pour atteindre 190,8 millions de livres sterling pour la période.

La marque à croissance rapide Nasty Gal a continué de connaître une augmentation des ventes, avec des revenus en hausse de 102% à 41,5 millions de livres sterling.

Boohoo a acheté Karen Millen et Coast dans le cadre d’un contrat d’administration de 18,2 millions de livres sterling en août, avant de fermer ses 32 magasins de vente au détail physiques et de lancer les marques en ligne en octobre.

Boohoo a également acquis le détaillant en ligne MissPap en mars de l’année dernière pour un montant non divulgué.

Avons-nous raté des détaillants notables? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

