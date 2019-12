Ce sont les mesures de sécurité que le nouveau certificat d’électeur aura

Ce jeudi, l'Institut national électoral (INE) a commencé la production du nouveau modèle de carte d'électeur avec des codes QR, qui comprendra 24 mesures afin d'empêcher sa falsification. Ici, nous vous donnons les détails.

Le nouveau certificat d'électeur aura, entre autres, une nouvelle conception, de plus grands éléments de sécurité visibles et non visibles, il incorporera deux codes QR à haute densité; De plus, sa durabilité sera la même que les modèles précédents et son coût sera de 11,58 pesos pour chacun.

Voici les mesures de sécurité des nouvelles informations d'identification:

AVANT

-Modèle d'affaiblissement

: La conception du fonds de sécurité est intégrée au bord de la photo.

-Designs & # x27; Guilloche & # x27;

: Toutes les informations d'identification ont un motif de figures prises avec des lignes fines, difficiles à imiter avec des imprimantes ou des photocopieuses.

-Microtexte

: les pouvoirs contiennent un microtexte avec la légende National Electoral Institute, qui n'est pas lisible à l'œil nu.

-Imprimer un arc-en-ciel

: Les informations d'identification ont des motifs de lignes imprimés avec deux ou plusieurs couleurs d'encre simultanées.

-Élément tactile

: La conception des informations d'identification comporte un élément de sécurité perceptible au toucher du bout des doigts.

-Encre OVI

: encre d'impression spécialisée qui change de couleur en fonction de l'angle de lumière avec lequel elle est observée.

– Conception en relief:

Toutes les informations d'identification ont des lignes avec des designs spéciaux qui simulent un effet de relief.

-Élément optiquement variable (OVD)

: L'appareil change de couleur, selon l'angle de la lumière avec lequel il est observé.

INVERSE

-Microtexte: dans le contour des cases pour marquer le vote se trouve un microtexte qui n'est pas lisible à l'œil nu.

Conception en relief: toutes les informations d'identification ont des lignes avec des dessins spéciaux qui simulent un effet de relief.

-Imprimer arc-en-ciel:

les informations d'identification ont des motifs de ligne imprimés avec deux pâtisseries d'encre simultanées.

-QR code

: Ces éléments peuvent être analysés par une application INE exclusive pour vérifier l'authenticité des informations d'identification. Le petit QR est lu par un smartphone et vous amène à la page d'un institut.

– Encre OVI: impression avec un colorant spécial optiquement variable, qui montre les changements de couleur en fonction de l'angle d'observation ou d'éclairage.

Source: Twitter: @CZavalaP

Plus tôt, lors du rapport du début de sa production, le président-conseiller de l'INE, Lorenzo Córdova, a indiqué que l'autorité électorale n'avait jamais auparavant délivré un mica avec autant de mesures de sécurité que celles qui seront produites dans ces installations.

"15 millions de micas seront fabriqués chaque année et les nouveaux éléments de sécurité seront utilisés pour protéger les données personnelles du propriétaire", a déclaré Córdova, dans son compte Twitter officiel.

Alors que René Miranda, directeur du Registre fédéral, a souligné que «les codes de lecture rapide QR nous permettent de lire les données qui contiennent les informations d'identification, et aussi grâce à une application, nous pouvons identifier le visage des citoyens qui se trouvent dans les archives de la INE ", a-t-il détaillé dans une vidéo publiée sur Twitter.

En outre, il a déclaré qu'ils développaient une application qui sera disponible pour tout le monde, dans laquelle s'ils veulent identifier quelqu'un, ils peuvent le vérifier dans l'application.