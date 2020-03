Ce sont les Mexicains les plus populaires sur TikTok

Mais il y a d’autres Mexicains qui brillent avec leurs vidéos sur la plate-forme et se joignent aux célèbres défis. Legna Hernández (@ legnahernandez1) est une influenceuse qui a réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux, grâce au partage de son contenu sur le maquillage, la comédie et la musique. Elle cumule plus de trois millions de followers sur la plateforme.

Dominik (@domelipa) compte plus de six millions de followers grâce à son contenu utilisant des chansons de Bad Bunny, Shakira et Río Roma.

Alex Casas (@alexcasasvz) atteint 6,8 millions de followers grâce à son contenu comique et chorégraphique. Hernández et Casas font déjà partie des campagnes publicitaires de la marque Fanta.

«Nous leur ouvrons un espace pour continuer à développer leur carrière de tiktokers et d’influenceurs. Il y a un dénominateur commun dans les choses qui deviennent virales: une idée qui se transforme, la musique qui est utilisée dans la vidéo et la participation de manière ludique “, a déclaré Martínez.

Pour le manager, l’engagement de l’entreprise est clair. La société continuera d’innover dans le contenu, les effets et les défis liés à la comédie, aux mèmes et aux sports, du football à la lutte.

