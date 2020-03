Ce sont les secteurs essentiels qui ne s’arrêteront pas pendant le mois de contingence

En l’absence de publication cet après-midi au Journal officiel de la Fédération, lors de la conférence du matin, López-Gatell a indiqué que ce sont les activités et les secteurs considérés:

– Secteur financier.

– Activités de perception fiscale.

– Distribution et vente d’énergie, d’essence et de gaz.

– Production et distribution d’eau potable.

– Industrie alimentaire et boissons non alcoolisées

– Marchés alimentaires: supermarchés, épiceries, marchés et magasins d’aliments préparés.

– Services de transport.

– Production agricole, animale et halieutique.

– Activités agro-industrielles.

– Secteur chimique.

– Produits de nettoyage.

– Quincailleries.

– Services de messagerie.

– Crèches et instances pour enfants.

– Maisons de repos et maisons de retraite.

– Refuges et centres de soins pour femmes et enfants victimes de violence

– Le secteur des télécommunications et des médias d’information.

– Services funéraires et funéraires.

– Logistique: aéroports, ports et chemins de fer.

– Conservation et maintenance des infrastructures critiques.

López-Gatell a indiqué que les activités dont la suspension peut avoir des effets irréversibles sur l’entreprise si elles cessent continuent de fonctionner dans ces secteurs, sans autre explication de ce qui serait envisagé ici.

Concernant les garderies et les crèches, le fonctionnaire a expliqué que les travailleurs dans les activités essentielles ont besoin de ce service s’ils veulent continuer leur travail. Quant aux restaurants, il note que si l’idéal est que tout soit fermé, le critère général est qu’il peut y avoir accès à la nourriture, tant qu’il n’y a pas plus de 50 personnes réunies. “Cela obligerait les restaurants à limiter leurs opérations. Idéalement, la nourriture devrait être préparée et ramenée à la maison”, a-t-il dit.

À compter du 30 avril, le ministère de la Santé indiquera à quoi ressemblera le retour échelonné du reste des activités publiques, privées et sociales. López-Gatell a informé que les activités et les personnes qui impliquent le moins de risques et qui contribuent le plus à la relance de la vie publique commenceront.

