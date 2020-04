Ce sont les soutiens de GM pour ses clients au Mexique pendant COVID-19

Dans le cadre des mesures visant à faire face à COVID-19 au Mexique, General Motors a annoncé que, par le biais de ses marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac et conjointement avec OnStar et GM Financial, elle mettra en œuvre diverses initiatives pour soutenir ses clients, à la fois ceux qui possèdent déjà un véhicule de marques GM, comme ceux qui envisagent d’en acheter un, se sont tous concentrés sur la fourniture d’informations en temps réel, leur maintien en contact et une plus grande tranquillité d’esprit financière en réponse à COVID-19.

Pour aider les clients à rester chez eux, les concessionnaires Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac offrent des rendez-vous de porte à porte pour récupérer leur véhicule, le faire entretenir et le retourner.

De plus, General Motors mettra à disposition diverses plates-formes et outils afin que les distributeurs puissent continuer à servir à distance les clients souhaitant obtenir des informations sur le portefeuille et d’autres services.

La Financière GM offrira la possibilité d’acheter en avril et de payer le premier paiement mensuel en juin à l’achat d’un nouveau véhicule et des frais d’ouverture gratuits sur toute la gamme de produits.

De plus, tous les plans avec GMF incluent une assurance chômage dans le financement. Pour les clients dont les politiques de garantie expirent en mars et avril 2020, General Motors offre une extension de garantie de 90 jours sans frais.

D’autre part, OnStar, le système unique de connectivité et d’assistance d’urgence unique dans l’industrie automobile, permettra aux propriétaires de véhicules de l’une des quatre marques, qui doivent sortir et conduire, d’appuyer sur le bouton bleu et / ou rouge de OnStar demandera des services d’assistance en cas de crise comprenant:

Fournissez des instructions aux cliniques et aux hôpitaux les plus proches de votre emplacement, fournissez des recommandations officielles émises par les autorités sanitaires, contactez l’utilisateur avec les autorités sanitaires1.

De plus, les consultants OnStar sont autorisés à communiquer avec les clients avec un membre de leur famille et même à les relier à leur 911 local si nécessaire.

Pour les utilisateurs qui ont un véhicule qui a intégré le système WiFi, OnStar offrira 3 Go de données pour la navigation sur Internet pendant 3 mois sans frais, afin de rester connecté avec jusqu’à 7 appareils et dans une plage de distance maximale de 15 véhicules mètres. Cela permettra aux clients d’être connectés en tout temps et pourrait également aider d’autres membres de la famille ou d’autres personnes ayant besoin d’une connexion Internet.

En cas de doute, les clients peuvent contacter le Service Clientèle au 01 800 50 80 000.

