Ce sont les supports que Mazda propose à ses clients lors de l’urgence sanitaire par le COVID-19

Servir les gens et être quand ils en ont le plus besoin est une responsabilité que Mazda a endossée depuis le premier jour de son ouverture.

C’est pour cette raison, et compte tenu de l’éventualité dans laquelle nous vivons actuellement, que la firme japonaise a décidé, avec son réseau de distributeurs, de commencer par une série d’actions et d’avantages qui, nous en sommes sûrs, aideront tous ses clients pendant cette période difficile.

Selon la société, à compter du 1er avril, tous les services d’entretien propre de 10 000 kilomètres ou plus, que ce soit dans son format normal ou express pour tout véhicule Mazda, n’auront aucun coût tout au long du mois.

De même, les clients auront la possibilité de rapporter leur véhicule à n’importe quel concessionnaire Mazda ou de demander au concessionnaire de venir chercher le véhicule chez lui sans frais. Tout ce qui précède dans le cadre des mesures sanitaires requises.

Il a également annoncé que tout au long du mois d’avril, il ajoutera la garantie prolongée qui couvre le véhicule jusqu’à 6 ans ou 125 000 km à l’achat d’un véhicule neuf.

Avec cela, la marque japonaise nous espérons contribuer à l’engagement envers ses clients, distributeurs et familles qui en dépendent d’une manière ou d’une autre, qui se concentre sur ne jamais s’arrêter et toujours soutenir leurs tranchées quelle que soit la situation.

Il a également souligné qu’ils continuent de travailler sur de nouvelles idées et de nouvelles façons de leur apporter la meilleure expérience et attention, même lorsqu’ils sont à la maison. Le tout dans le but de fasciner vos clients.

