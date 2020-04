Ce sont les travaux d’assainissement dans CDMX par COVID-19

Le gouvernement de Mexico a dévoilé mardi les sites où le assainissement pour l’épidémie de COVID-19 dans le pays.

“Nous desservons principalement les points de passage de personnes telles que Cetram (centres de transfert modal), les stations de métro, Metrobús, les transports électriques, les RTP et les rues à afflux piétonnier”, a expliqué le secrétaire aux Travaux et Services de la capitale, Jesús Antonio Esteva Medina. .

Pour ces tâches, 40 brigades composées de quatre personnes sont protégées et formées pour effectuer les tâches de nettoyage. Pour ce faire, ils utilisent de l’hypochlorite de sodium dilué à 3%.

Au total, trois Cetram ont été assainis (Chapultepec, Periférico Oriente et Canal de Chalco); 84 stations Metrobús; 105 entrées et sorties du métro, et 27 routes, telles que Insurgentes Norte, Calzada México-Tacuba et Taxqueña.

Gouvernement CDMX

Esteva a souligné que jusqu’au 20 avril, 406 espaces publics ont été assainis dans les 16 mairies qui composent le CDMX.

Concernant les mesures sanitaires dans les centres pénitentiaires de la Ville, le la secrétaire du gouvernement de la capitale, Rosa Whera Rodríguez, a souligné que les installations sont nettoyées trois fois par jour.

“Dès le lendemain de l’annonce de l’éventualité, des travaux d’assainissement ont été effectués dans les centres pénitentiaires de la capitale, les six sites spécialisés dans les adolescents et les & # x27; Torito & # x27;. Trois fois par jour, des brigades composées de 15 à 20 les détenus nettoient à l’eau chlorée des lieux propres tels que les chambres, les espaces communs (…) Les spécialistes de l’assainissement ont renforcé le travail dans tous les sites “, a-t-il expliqué.