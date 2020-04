Ce sont les voitures auxquelles le Hoy No Circula de COVID-19 ne s’applique pas

La phase 3 de la contingence a commencé cette semaine via COVID-19, de sorte que de nouvelles mesures ont été mises en place pour réduire la contagion dans la capitale du pays, telles que la fermeture de 20% des stations de métro, Metrobús et Tram.

La fréquence des trajets de concession et de transport RTP a également augmenté, et les mesures d’assainissement et l’utilisation de protège-dents dans les espaces publics et dans les véhicules de transport ont été accrues.

De même, Hoy No Circula fonctionne pour tous les véhicules quel que soit leur hologramme, y compris Exempt (hybride et électrique) qui doit être guidé par le dernier chiffre des plaques.

La limitation de mouvement ne s’applique pas aux chauffeurs des services d’urgence, des salons funéraires, de la sécurité des citoyens, du nettoyage, de l’eau potable, des taxis de concession, des motos, du transport de marchandises et des personnes handicapées, ainsi qu’au personnel dédié à la communication et la santé.

Ce dernier doit porter la carte avec l’étoile de vie imprimée et doit être placé à l’intérieur de la voiture, dans un endroit où il peut être vu de l’extérieur, le document est valable s’il est scellé et signé par les autorités de l’hôpital où il travaille. En cas de falsification, il pourra être sanctionné conformément au Code pénal en vigueur.

Dans cette ligue, vous pouvez télécharger la carte: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/documentacion/Tarjeton-Medicos.pdf

.