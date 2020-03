Cemex interrompt ses opérations aux Philippines face à une épidémie de coronavirus

La firme a rappelé que deux de ses employés avaient été testés positifs pour Covid-19, ce qui a conduit Grupo Cemex à restreindre tous les déplacements professionnels, à se préparer pour que les employés puissent travailler à distance et à optimiser le nombre de personnes travaillant dans ses installations d’exploitation et ses bureaux.

La société n’a pas non plus exclu la cessation des activités sur d’autres marchés. “Sur la base des circonstances qui existent dans les communautés dans lesquelles nous opérons, à la date de ce rapport, Cemex ne peut garantir qu’elle n’adoptera pas de mesures similaires en ce qui concerne ses autres installations en activité”, a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé à la Bourse mexicaine. des valeurs.

Cemex a également expliqué qu’elle disposerait de lignes de crédit existantes pour améliorer sa situation générale de liquidité en cas de perturbation des marchés financiers et des capitaux.

“Cette mesure aura pour effet d’augmenter la dette générale et les niveaux de trésorerie du groupe Cemex, au moins à court et moyen terme”, a indiqué la société, ajoutant que d’autres actions sont en cours d’évaluation, comme le report de certaines dépenses en capital qui avaient été planifié et avoir un inventaire raisonnable avec l’intention de pouvoir servir les clients.

La société continue d’évaluer les risques que Covid-19 pourrait avoir sur sa situation financière, ses activités, sa liquidité et ses résultats d’exploitation.

