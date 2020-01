Central England Co-operative nomme Andy Peake au poste de directeur commercial

Andy Peake est le nouveau directeur commercial de Central England Co-op.

// La Central England Co-op embauche Andy Peake comme directeur commercial

// Il rejoint après près de 20 ans de travail à travers une gamme de rôles chez Asda

// Il dirigera l’équipe produit et catégorie de Central England Co-op et l’aidera à piloter sa stratégie commerciale

La Central England Co-operative a engagé Andy Peake pour rejoindre le détaillant en tant que nouveau directeur commercial.

Peake a précédemment travaillé pour Asda pendant près de 20 ans dans divers rôles couvrant les domaines commercial et d’achat de l’entreprise.

En tant que directeur principal des épiceries de base et de l’essence chez Asda, il a la pleine responsabilité de l’orientation stratégique et de la livraison commerciale de ces catégories, étant responsable des ventes, des bénéfices, des prix et de la disponibilité.

LIRE LA SUITE: Central England Co-op enregistre une croissance de ses ventes semestrielles

Il a soutenu les magasins Asda de plus petit format.

Le nouveau rôle chez Central England Co-op verra Peake diriger l’équipe produit et catégorie et poursuivre le développement de sa stratégie commerciale.

“Je suis ravi de rejoindre la Central England Co-operative et j’ai hâte d’utiliser plus de deux décennies d’expérience dans le commerce de détail pour aider à soutenir l’excellent travail que la Société réalise actuellement et stimuler sa croissance et son succès futurs”, a-t-il déclaré.

Le détaillant coopératif de produits alimentaires est indépendant du groupe coopératif et exerce ses activités dans plus de 400 points de vente dans 16 comtés.

La Central England Co-op a également récemment révélé une augmentation de 3,5% de ses ventes au cours de la période de trois semaines précédant le 4 janvier, sa période de pointe pour les échanges de Noël.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette