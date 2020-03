Cerro Largo, l’endroit en Uruguay où les femmes envoient

Cependant, la figure internationale la plus pertinente que Cerro Largo a eu, et en particulier Melo, est Juana de Ibarbourou (1872-1975), également connue sous le nom de Juana de América, l’une des voix poétiques hispanophones les plus puissantes de la aube de 900.

À l’âge de 16 ans, Juana Fernández Morales (comme son nom de naissance; à 20 ans, elle a pris le nom de son mari, pour lequel elle était connue) a publié dans le journal El civic devoir un article sur les droits des femmes, qui a généré beaucoup bruit à l’époque. Quelque chose de similaire s’est produit avec son sonnet Rebel, publié en 1919 dans ses premiers poèmes The Diamond Tongues.

Charon: Je serai un scandale dans votre bateau.

Pendant que les autres ombres prient, gémissent ou pleurent,

et sous tes yeux de sinistre patriarche

Les timides et les tristes, avec un faible accent, priez (…) ».

Chance ou causalité?

Avec Juana comme référence, exprimant de sa plume sa volonté pour ses pairs d’occuper une autre place dans la société, il n’est donc pas surprenant que les arachanas (gentilicio les plus utilisées pour ceux nés à Cerro Largo) du nouveau millénaire aient un caractère fort, que vous les remarquez bien plantés, qu’ils sont entreprenants et, surtout, très mais très combattants.

D’une manière générale, les protagonistes de cette histoire et presque toutes les personnes consultées étaient d’accord avec ces définitions. “C’est son idiotie”, assure le lieutenant-colonel Cardozo à Expansion, avec la perspective d’être originaire de Salto (département situé de l’autre côté de la carte) et d’être arrivé ici, pour la première fois, en 2002.

