Certains d’entre vous obtiendront gratuitement HBO Max lors de son lancement en mai – .

La date de lancement de HBO Max sera bientôt révélée, l’un des derniers détails restants pour en savoir plus sur le dernier produit vidéo en streaming par abonnement à lancer cette année.

D’autres incluent Peacock de NBC ainsi que Quibi, mais HBO Max sortira de la porte d’une manière que ni l’un ni l’autre ne pourra grâce à sa capacité à proposer la palette d’originaux de HBO ainsi que des programmes et des émissions de Warner Bros. , New Line, DC Entertainment, TNT et bien plus encore.

De plus, les abonnés Charter qui sont actuellement abonnés à HBO peuvent obtenir gratuitement HBO Max.

Avant même que l’éclosion de coronavirus COVID-19 n’explose dans le monde, cette année s’annonçait déjà bien remplie sur le front des médias en streaming, avec le lancement d’une poignée de nouveaux services vidéo en streaming de premier plan, y compris Quibi, le streamer de NBC Peacock et, bientôt, un tout nouveau niveau de HBO encore plus riche en contenu appelé HBO Max.

HBO Max est exactement ce que son nom l’indique – le “Max” reflète le fait que cette nouvelle offre d’abonnement est une version super-empilée qui donnera aux utilisateurs des tonnes de plus à regarder au-delà de ce que vous obtenez avec un abonnement HBO standard. Vous aurez évidemment la programmation originale standard de HBO avec cette tournée, mais aussi 10000 heures de contenu au lancement, y compris des extras de la société mère de HBO WarnerMedia comme Friends (que la société a volé à Netflix) ainsi que des classiques de la télévision comme The Fresh Prince of Bel-Air, The Big Bang Theory et South Park. Ce produit coûtera 15 $ / mois lors de son lancement en mai (nous n’avons pas encore de date exacte), ce qui le place définitivement du bon côté par rapport au prix de rivaux comme Netflix (le niveau le plus populaire coûte 13 $ / mois) et Disney + (7 $ / mois). Mais il y a de bonnes nouvelles à ce sujet – certains d’entre vous obtiendront ceci pour le grand total de absolument rien.

Déjà, nous savions que les clients AT&T qui étaient déjà abonnés à HBO recevraient HBO Max gratuitement. Il en va de même pour les abonnés de Charter Communications Inc. qui sont actuellement abonnés à HBO. C’est selon un communiqué de presse de WarnerMedia, qui note que tous les abonnés HBO existants de Charter, y compris les abonnés de ses packages vidéo Spectrum Silver et Gold, auront automatiquement accès à HBO Max et à sa programmation étendue sans frais supplémentaires. Encore mieux, aucune action ne sera requise de leur part, à part la connexion à l’application HBO Max.

«Charter est un distributeur de longue date de nos réseaux et de notre contenu à la demande et un partenaire précieux pour notre entreprise», a déclaré Rich Warren, président de WarnerMedia Distribution. «Nous sommes impatients de travailler ensemble pour amener HBO Max aux abonnés Spectrum lorsque le produit sera lancé le mois prochain.»

Parmi les contenus supplémentaires, HBO Max pourra se vanter de programmes et d’émissions tels que Warner Bros., New Line, DC Entertainment, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, etc. Une spéciale de retrouvailles entre amis est également en préparation, bien que le moment de sa sortie sur HBO Max soit dans l’air. Il avait été prévu comme une offre de renom censée être disponible au lancement, mais cela a été sabordé à cause du coronavirus qui l’a forcé et de nombreuses autres productions hollywoodiennes à être suspendues.

