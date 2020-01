Certains veulent boycotter Sonos après que la société ait supprimé le soutien aux haut-parleurs plus âgés – .

Mercredi, l’un des nombreux clients Sonos en colère a décidé de consulter la page Facebook de la société de matériel audio, exprimant son mécontentement à propos de l’annonce faite mardi par la société de l’arrêt du support logiciel pour les plus anciens appareils de Sonos, ce qui rendra efficacement ceux appareils inutiles: «Pouvez-vous imaginer si Apple informait ses clients fidèles qu’ils ne fourniraient plus de mises à jour sur les produits qu’ils avaient dépensé des milliers de dollars en achat? !!! Sonos s’éloignant de ses clients fidèles est la plus basse de toutes les pratiques commerciales et la remise de 30% ne fait qu’ajouter l’insulte aux blessures. À Bose… .. ”

De même, un autre client a laissé des critiques similaires sur la page Facebook de Sonos: «N’achetez jamais Sonos. Lorsqu’ils cessent de gagner de l’argent sur vous, leurs produits (obtiennent) ont cessé. Honte. »Et il y en avait plein d’autres comme ceux-là, certains probablement trop en colère pour réimprimer ici. La raison de tout cet outrage? Sonos arrive à la conclusion que bon nombre de ses produits, comme les lecteurs Zone d’origine, sont trop vieux pour mériter des mises à jour logicielles, ayant atteint dans de nombreux cas les limites de leurs capacités techniques.

Au cours des 24 heures qui ont suivi l’annonce de la décision de la société, cette colère des clients commence à se transformer en ligne en un appel non officiel pour boycotter la société. L’outrage est certainement compréhensible et pourrait même amener les consommateurs ordinaires à réfléchir à deux fois à quelle profondeur dans une expérience de maison connectée ils veulent aller, se rendant compte qu’ils peuvent débourser des centaines de dollars pour des produits qu’une entreprise peut (ou, plutôt, probablement finalement) décider de coucher du soleil.

Beaucoup d’entre eux étiquettent leurs tweets, dans lesquels ils promettent de ne plus jamais acheter auprès de l’entreprise, avec des phrases comme #SonosBoycott. Des tweets comme ceux-ci:

Vous avez réussi à perdre un client de longue date et “ambassadeur de la marque”. Même si ce n’était qu’à petite échelle, je n’ai jamais été fatigué de dire aux gens à quel point j’étais heureux avec @Sonos. Cela prendra fin maintenant. Pour moi personnellement et tous ceux qui me le demandent. #stopusingsonos #sonosgate #SonosBoycott

– dweinand (@dweinand) 22 janvier 2020

Je suis furieux contre @Sonos pour l’e-mail que je viens de recevoir pour me faire savoir qu’ils cessent de prendre en charge CINQ de mes amplis et haut-parleurs. Connexion: ampli (x2) et lecture: 5 (x3). C’est 2500 $ + sur le shitter. #neveragain #sonos #sonosboycott

– Rob Greer (@robgreer) 21 janvier 2020

Dans un e-mail aux clients expliquant davantage sa décision ici, Sonos a insisté sur le fait que ses produits hérités introduits entre 2005 et 2011 ne disposent pas de suffisamment de mémoire ou de puissance de traitement “pour soutenir l’innovation future”. Ce problème est encore pire aux yeux de nombreux clients, cependant, le fait que l’annonce de Sonos note également ce qui suit – puisque Sonos vante l’expérience complète disponible pour les clients qui possèdent une famille d’appareils, si des appareils plus récents sont connectés à ces appareils plus anciens qui ne seront plus pris en charge, le plus récent les haut-parleurs ne bénéficieront pas non plus des futures mises à jour logicielles. Pas étonnant que la société soit actuellement en proie à des plaintes comme celle-ci et d’autres:

Source de l’image: Sonos

