Certificats, 3 webinaires gratuits pour découvrir ce produit

12 février 2020, par Alberto Battaglia

Le marché des certificats d’investissement (ou certificats) a connu une croissance importante ces dernières années. En 2018, leACEPI, Association italienne des certificats et des produits d’investissement, avait calculé un volume total de 11 048 millions d’euros. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, 543 produits ont été mis sur le marché primaire, portant la valeur globale du secteur à 13,3 milliards d’euros. Bien qu’il s’agisse d’un produit d’une certaine complexité, d’un dérivé ou d’une sécurité financière dont le rendement dépend d’une série d’activités sous-jacentes, le succès des certificats dépend de la capacité de personnaliser et de gérer le risque.

Le certificat ne distribue pas de dividendes aux souscripteurs, contrairement à la possession directe des titres; cependant, il peut prévoir une protection partielle ou complète du capital investi (une caractéristique que l’investisseur italien aime beaucoup) et diverses autres formes de personnalisation. Comme ce journal l’a rapporté il y a quelques jours, la présence de certificats dans les portefeuilles des clients des réseaux de conseil financier a augmenté de 10% en 2019: est la catégorie de produit qui a enregistré la plus forte augmentation.

Pour en savoir plus sur cet outil et comprendre quel rôle les certificats WeBank peuvent être confiés au portefeuille, en collaboration avec Banca Akros, il a organisé trois séminaires gratuits et en ligne. Les trois événements verront en tant que conférencier Alberto Amiotti, Corporate & Institutional Banking, Banks & Investment Products – Banca Akros. Voici les dates et liens pour suivre les webinaires:

Si vous souhaitez des mises à jour sur Advisory, Trading en ligne, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: