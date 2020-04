Certificats en temps de crise: risque ou opportunité?

par Giovanna Matarese

La tempête Covid-19 qui a frappé les marchés avec une volatilité (VIX à 85 points) à des niveaux enregistrés seulement en 2008, n’a épargné aucun instrument financier, pas même les produits obligataires à court terme qui ont toujours été perçus comme les plus sûrs. L’explosion de la volatilité, dont dépend la valeur des options qui structurent les certificats eux-mêmes, n’a pas non plus épargné ces produits.

Ceux qui ont abordé l’investissement en certificats en 2019, appréciant la stabilité du “capital protégé“Ou la distribution périodique de riches coupons du” cash collect “pourrait penser aujourd’hui à détenir un engin explosif et pourrait être tenté de s’en débarrasser le plus rapidement possible, à tout prix: la hâte est un mauvais conseiller, voyons pourquoi.

Il est nécessaire d’approfondir les caractéristiques de l’instrument dans votre portefeuille ou, si vous n’avez jamais abordé cet instrument, d’envisager son potentiel: le rôle du consultant est fondamental interpréter les besoins réels de l’épargnant.

En finance, «aucun repas n’est gratuit» et ceux qui ont choisi les produits les plus rentables, par exemple la barrière continue, avec les 10% d’effondrement enregistrés en une séance, ont vu leur capital se dissoudre.

Cependant, sur le marché, il existe principalement des produits à barrière de maturité (discrète) nettement moins risqués que les précédents.

En effet, pour ceux qui ne sont pas enclins à risquer, ils existent certificats à capital protégé qui, avec la garantie de 100% du capital, une rémunération en ligne avec les taux du marché.

Pour ceux qui veulent prendre plus de risques, ils existent certificats à capital protégé sous condition qui vous permettent de prendre position sur des indices d’actions ou des titres spécifiques avec la possibilité d’obtenir un bon rendement tant que ces sous-jacents ne perdent pas plus de 40% -50% par rapport à une valeur prédéterminée. La collecte de ces données est reportée à 2024 ou 2025.

Prenons un exemple de certificat déjà sur le marché:

Supposons que nous ayons investi 10 000,00 €

en actions Generali:

• le 19/02 il valait 18,82 € 10 000,00 €

• le 18/03 vaut 10,87 € (soit -42%) 5 800,00 €

En certificat de protection conditionnelle sur la sécurité Generali (Expiration 2024, niveau barrière à 11,1265 €, prime annuelle de 4,85%, barrière expiratoire, grève 15 895)

• Le 19/02 il valait 104,46 € 10 000,00

• Le 18/03 vaut 38,91 (soit -62%) 3.800,00 €

Le moins 62% du certificat est dû au fait que, avec la rupture de la barrière, la valeur des options exotiques est mise à zéro et le certificat n’intègre que la valeur de l’option qui reproduit le net sous-jacent des dividendes.

Si j’ai investi dans l’action Generali

pour revenir au capital investi (10000,00 €), l’action doit remonter à 18,82 (c’est-à-dire qu’elle doit augmenter d’environ + 73%)

Si j’ai investi dans le certificat de protection conditionnelle sur le stock Generali

pour revenir à avoir le capital investi + une prime d’environ 24% (12.400,00 €) il suffit qu’à l’échéance de 2024 Generali ait un prix supérieur à 11,1265 € (soit + 2,4% par rapport au prix 10,87 €).

Si à l’échéance de 2024 l’action Generali aura une valeur inférieure à 11,1265 €, le certificat remboursera l’enregistrement de la même perte que le sous-jacent.

Il est clair que cette opération représente une alternative valable à l’investissement direct en actions individuelles ou indices boursiers et n’aggrave donc pas le profil de risque de l’épargnant car elle prévoit une protection certes conditionnelle que les investissements décrits ne possèdent pas.

Voici donc comment un «engin explosif» peut se transformer en «canot de sauvetage» pour naviguer dans les mers agitées de la finance.