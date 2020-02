Certificats, stratégies d’investissement prêts à la consommation

Les données relatives à l’ensemble de 2019 n’ont pas encore été divulguées par l’Association of Certificates and Investment Products (ACEPI), mais déjà ceux relatifs aux trois premiers trimestres de l’année témoignent d’un nouveau record pour le monde des certificats, avec 543 produits mis sur le marché primaire, pour une valeur de 13,3 milliards d’euros. En Europe, au cours de la même période, l’Association européenne des produits d’investissement structurés (Eusipa) a enregistré des investissements de 277 milliards d’euros.

Peut-être encore plus important que les chiffres froids est l’observation que ces instruments dérivés – car ils tirent leur valeur de la performance d’un actif sous-jacent – sont de plus en plus inclus dans les stratégies d’investissement des investisseurs individuels et des conseillers financiers.

Selon les données contenues dans le dernier rapport trimestriel du Assoreti en 2019, la présence de certificats dans les portefeuilles des clients des réseaux de conseil financier a augmenté de 10%. C’est la catégorie de produits qui a enregistré la plus forte augmentation. Bien qu’en valeur absolue, il reste une part résiduelle, égale à 6 milliards d’euros, 0,9% du total des classes d’actifs des portefeuilles, il reste la tendance de croissance sous-jacente et un intérêt accru pour ce type de produit.

Demanda WSI Luca Comunian, responsable Marketing, Cross asset distribution Italie de Bnp Paribas commente ces chiffres.

Quand ils ont fait leurs débuts en Italie à la fin des années 1990, les certificats d’investissement étaient un objet inconnu pour beaucoup. En effet, ils ont été critiqués par beaucoup pour leur complexité. Qu’est-ce qui a changé depuis?

«Nous avons réalisé que les certificats sont en fait des instruments très flexibles, accessibles et utiles en termes de diversification du portefeuille.

Il y a certainement une certaine complexité en eux, cependant justifiée par le fait que ce sont des stratégies qui sont prêtes et emballées dans un seul produit. Grâce à leur flexibilité, les stratégies pouvant être mises en œuvre sont multiples: de la protection conditionnelle du capital, aux rendements même en cas de baisse du sous-jacent avec des bonus certifiés, jusqu’à l’obtention de bonus périodiques avec collecte d’argent, juste pour donner quelques exemples “.

Selon Assoreti, la part des certificats dans les portefeuilles des réseaux de conseillers financiers a augmenté de 10% l’an dernier. Cependant, il s’agit toujours d’une fraction minimale du total (moins de 1%). Comment interprétez-vous ces données?

“Je lui donne une interprétation doublement positive. D’abord parce que les certificats sont l’outil d’investissement qui a enregistré la plus forte croissance en pourcentage en termes de présence dans les portefeuilles des consultants. Cela signifie que ces produits suscitent de l’intérêt.

Deuxièmement, parce qu’un quota encore limité laisse beaucoup de place à la croissance.

Nous commençons tout juste et je pense que les certificats seront de plus en plus pris en compte par les consultants pour compléter les stratégies des portefeuilles de leurs clients.

Quel rôle jouent les certificats au sein d’un portefeuille d’investissement?

«Les consultants utilisent des certificats pour diverses raisons. En remplacement des actions lorsqu’elles souhaitent entrer dans un titre en baisse de risque grâce à la protection conditionnelle offerte par certaines structures. Ou pour diversifier le portefeuille. Ensuite, il y a les certificats qui vous permettent de collecter des prix périodiqueslorsque certains événements se produisent, une opération qui rappelle celle des obligations. Il est clair qu’il existe une différence substantielle entre le niveau de risque d’une obligation et d’un certificat qui investit dans une action, mais le retour périodique connaît un bon succès pour les raisons que je viens d’indiquer.

Enfin, il y a un sujet de traitement fiscal. Les gains en capital réalisés avec les certificats sont soumis à un taux d’imposition sur les gains en capital de 26% mais, étant considérés comme des revenus différents, ils peuvent être compensés contre toute perte en capital accumulée au cours des quatre années précédentes. avec les ETF, par exemple, ce n’est pas possible “.

Pour plus d’informations, l’article complet a été publié dans le numéro de février de Wall Street Italia