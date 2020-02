Certified, une nouvelle gamme de Cash Collect Barrier 35% de Goldman Sachs

Nouvelles pour Goldman Sachs sur le SeDex de Borsa Italiana. La banque américaine a émis une nouvelle gamme de certificats Barrière de collecte de fonds 35% avec une maturité de 36 mois et des primes fixes trimestrielles non conditionnées par la performance des deux sous-jacents.

Les dates de paiement de la prime pour ce certificat sont de 12, sur une base trimestrielle et entre 0,35% et 1,05% du prix d’émission.

Les certificats prévoient également protection conditionnelle du capital à l’échéance: l’investisseur reçoit le prix d’émission de chaque produit acheté à l’échéance si le prix du sous-jacent le moins performant à la date d’évaluation finale n’a pas baissé de plus de 65% par rapport à son prix de référence initial.

Ces produits ont comme sous-jacent à certains géants européens et grands de la Piazza Affari regroupés par paires en fonction de leur secteur respectif (banque, télécommunications, mode, pétrole et gaz, compagnies aériennes, automobile, alimentation et services publics). Le niveau barrière est pour tous les instruments à 35% du prix de référence initial.

À l’expiration, après 36 mois (20 février 2023), les investisseurs recevront 100 euros pour chaque certificat si le cours de clôture officiel des deux sous-jacents à la date d’évaluation finale (13 février 2023) est égal ou supérieur au niveau barrière à l’échéance (égal à 35% du prix de référence) initiale du sous-jacent).

Sinon, si au moins l’un des deux actifs sous-jacents à un prix inférieur au niveau barrière, l’investisseur reçoit, en plus de la prime fixe trimestrielle, un montant proportionné à la performance négative du pire sous-jacent avec une perte totale ou partielle conséquente sur le capital investi.

Par exemplesi le prix de clôture officiel du sous-jacent présentant la pire performance à la date d’évaluation finale est inférieur de 70% à son prix de référence initial, l’investisseur, en supposant qu’il a acheté le certificat au prix d’émission, subira une perte de capital égal à 70% et recevra un montant de 30 euros pour chaque produit.

Pour de plus amples informations sur les certificats Goldman Sachs, visitez le site Web: https://www.goldman-sachs.it/certificati-cash-collect-f February-2020/