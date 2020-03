Ces 5 incontournables à la mode vous aideront à vous habiller pour réussir

Des chemises aux chaussettes, assurez-vous que votre tenue donne le bon ton.

Mars

15, 2020

4 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

La devise «s’habiller pour réussir» est peut-être un dicton fatigué, mais les sentiments qui la sous-tendent sont toujours aussi pertinents. Nous dirions que porter le bon type de vêtements d’affaires fait plus que simplement donner une excellente première impression à un investisseur ou à un responsable du recrutement potentiel; cela vous donne également un regain de confiance supplémentaire qui, à son tour, peut aider à rendre vos emplacements d’ascenseur plus succincts, vos présentations plus engageantes et vos négociations salariales plus directes.

En ce qui concerne la garde-robe professionnelle moderne, il est difficile de battre ces cinq éléments essentiels ci-dessous. Celles-ci incluent des pantalons confortables qui vous permettent de bien paraître et de vous sentir bien lorsque vous courez d’une réunion à l’autre, des sacs de travail minimalistes qui peuvent ranger tous vos essentiels et se marient bien avec pratiquement n’importe quelle tenue, et une pièce d’horlogerie de tous les jours qui permet de lier votre look entier ensemble. Mieux encore, ils peuvent tous être habillés ou vêtus, ils fonctionneront donc aussi bien les vendredis décontractés que lors de votre prochaine réunion du conseil d’administration.

Si vous n’avez pas encore incorporé l’une de ces agrafes dans la rotation de vos vêtements de travail, laissez-vous inspirer par ces modèles élégants et adaptés au bureau.

Le bouton pas si classique

Crédit d’image:

ASOS et Topshop

Votre garde-robe est déjà remplie à ras bord de boutons boutonnés de couleur unie. Si vous cherchez à le changer un peu, un design audacieux et une combinaison de couleurs, comme une teinte bordeaux avec de minuscules pois, ou une coupe unique, comme une silhouette bohème, peuvent vous aider à sortir de votre ornière boutonnée . Considérez cette approche comme tous les avantages de porter le haut classique (c’est-à-dire que vous aurez l’air totalement professionnel) mais avec un peu plus de flair.

Ce que nous achetons:

Chaussettes habillées accrocheuses

Crédit d’image:

Chaussettes Happy

Dans le monde de la mode masculine, les chaussettes ne sont peut-être pas l’investissement vestimentaire le plus excitant à faire, mais elles peuvent être l’une des plus déterminantes. La bonne paire audacieuse peut prendre une tenue autrement ennuyeuse et l’amener vers de nouveaux sommets. Et croyez-nous, les gens remarqueront (dans le bon sens) un design géométrique comme celui de Happy Socks qui est cool et pas kitsch.

Ce que nous achetons:

Pantalon confortable

Crédit d’image:

Bonobos et ADAY

Voici le problème avec les pantalons de travail: certaines paires ont l’air bien, certaines paires se sentent bien, mais peu accomplissent les deux. Ce n’est cependant pas le cas avec ces deux options d’ADAY et de Bonobos. Les deux sont fabriqués à partir de matériaux doux et performants qui vous aident à vous sentir à l’aise même pendant les semaines de travail les plus épuisantes.

Ce que nous achetons:

Sac de travail minimaliste

Crédit d’image:

Fossile et Cuyana

Ironiquement, les sacs de travail sont souvent la partie la plus négligée de votre tenue quotidienne, mais ils sont le seul article que nous portons également quotidiennement. Au lieu de saisir un vieux sac à dos ou un sac fourre-tout qui traînait dans votre maison, optez pour l’un de ces fourre-tout polyvalents. Chacun a été fabriqué à partir de matériaux durables pour vous aider à protéger votre ordinateur portable et d’autres éléments essentiels du lieu de travail, et a une teinte neutre qui se marie bien avec pratiquement toutes les tenues professionnelles. Dans l’ensemble, ils sont infaillibles.

Ce que nous achetons

Une montre de tous les jours

Crédit d’image:

MVMT et Amazon

Bien que les montres intelligentes soient toutes bonnes et bonnes, il est difficile de battre une montre analogique. Surtout si l’on considère qu’il existe de nombreux modèles minimalistes, tels que l’itération métallique de MVMT et le chronographe abordable de Timex énumérés ci-dessous, qui ne succombent pas aux tendances de la mode rapide. Compte tenu de l’utilisation que vous retirerez d’un garde-temps de tous les jours pour les années à venir, c’est un accessoire qui mérite d’être investi.

Ce que nous achetons:

.