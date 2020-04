Ces compétences en gestion de projet à distance comptent maintenant et voici où les apprendre

Ce cours Digital Project Manager vous donne un accès à vie aux ressources de gestion de projet à distance.

Avril

18, 2020

2 min de lecture

Nous vivons dans des temps étranges et des temps étranges peuvent exiger des mesures drastiques. Comme le chômage aux États-Unis des poussées et de plus en plus d’entreprises licencient du personnel, c’est maintenant un moment incontournable pour vous rendre aussi inutilisable que jamais. Que vous ayez récemment perdu du travail ou que vous ayez toujours un emploi, le remplissage de votre CV avec certaines des compétences les plus demandées d’aujourd’hui est une grande utilisation du temps.

L’une de ces compétences est la gestion de projet. Les chefs de projet sont constamment en forte demande et commandent souvent même des salaires à six chiffres. Le Project Management Institute (PMI®) prévoit 22 millions de nouvelles offres d’emploi en gestion de projet jusqu’en 2027, ce qui devrait faciliter la recherche d’un emploi pour les personnes hautement qualifiées. Si vous recherchez une formation, consultez le bundle Remote Project Management Toolkit.

Cette vaste boîte à outils est conçue pour vous transformer en un professionnel de la gestion de projet à distance, ce qui sera particulièrement utile à mesure que l’avenir se tourne vers le travail à distance. Vous apprendrez à gérer des projets à distance et à diriger des équipes réparties dans le monde entier.

Avec le pack, vous obtiendrez des conférences en ligne interactives d’une heure dirigées par des leaders de l’industrie, toutes conçues pour vous aider à prendre de l’avance en tant que chef de projet numérique. Chaque mois, vous aurez également accès aux heures de bureau – des environnements favorables à la base où vous pourrez poser des questions sur les ateliers, vos projets et obtenir des réponses utiles. Grâce à des groupes de mentorat structurés entre pairs et à une communauté Slack, vous aurez également accès à d’autres chefs de projet et pourrez apprendre par la conversation. Vous obtiendrez même une série de modèles personnalisables qui vous permettront de gérer les projets plus efficacement et de mettre en œuvre rapidement des solutions numériques.

Avant de vous en rendre compte, vous aurez les compétences, le savoir-faire, les outils et le mentorat pour prospérer en tant que chef de projet numérique dans un monde de plus en plus numérique. Un abonnement à vie au bundle Remote Project Management Toolkit coûte normalement 750 $, mais vous pouvez vous inscrire maintenant pour seulement 49 $.

