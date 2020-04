Ces magasins Apple pourraient rouvrir dès ce week-end – .

La pandémie de coronavirus se propage toujours aux États-Unis, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montrant que plus d’un million de personnes aux États-Unis ont maintenant été infectées par le virus.

Néanmoins, certaines sociétés et certains sites aux États-Unis commencent à planifier des réouvertures progressives, notamment Simon Property Group. C’est le plus grand propriétaire de centre commercial aux États-Unis, et ses propriétés abritent également des magasins Apple.

Dès ce week-end, les premiers centres commerciaux Simon et Apple pourraient rouvrir aux États-Unis.

Simon Property Group est le plus grand propriétaire de centre commercial aux États-Unis et a suscité une vague de manchettes mardi pour son plan de commencer à rouvrir certains de ses centres commerciaux à travers le pays dès ce week-end.

C’est selon une note interne sur le calendrier de réouverture interne de l’entreprise, qui a été obtenue par CNBC et englobe 49 centres commerciaux dans 10 États. Ces premiers centres commerciaux respecteraient un calendrier limité une fois qu’ils auront rouvert, ce que la note de service devrait commencer le 1er mai – mais ce qui est également intéressant, c’est ce que cela signifie pour les détaillants qui exploitent des magasins à l’intérieur de ces centres commerciaux, comme Apple. Deidre O’Brien, vice-président senior du fabricant d’iPhone, a déjà déclaré aux employés, selon un rapport, que de nombreux magasins Apple commenceraient à rouvrir en mai, et si les nouvelles de Simon sont un guide, c’est aussi une indication dont Les Apple Stores seront les premiers à rouvrir.

Par Cult of Mac, voici les 13 Apple Stores qui fonctionnent à l’intérieur du lot de centres commerciaux Simon qui devraient rouvrir en premier. Il est donc probable (mais non garanti) que les clients pourront à nouveau faire leurs achats dans ces magasins Apple en quelques jours:

Les centres commerciaux Simon qui pourraient rouvrir le 1er mai (qui ont également des magasins Apple):

Apple Anchorage 5th Avenue Mall (Anchorage, Alaska)

Lenox Square (Atlanta, George)

Mall of Georgia (Buford, Géorgie)

Penn Square Mall (Oklahoma City, Oklahoma)

Centre commercial Woodland Hills (Tulsa, Oklahoma)

Haywood Mall (Greenville, Caroline du Sud)

Centre commercial West Town (Knoxville, Tennessee)

Barton Creek (Austin, Texas)

Cielo Vista Mall (El Paso, Texas)

Houston Galleria (Houston, Texas)

University Park Village (Fort Worth, Texas)

Centres commerciaux Simon qui pourraient rouvrir le 2 mai, qui ont également des magasins Apple:

Rien n’a encore été annoncé officiellement concernant la réouverture de ces magasins, alors prenez cela comme une prédiction pour l’instant. Cela n’annonce pas non plus nécessairement l’ouverture du reste des magasins Apple aux États-Unis (la société en compte 270 aux États-Unis).

Tous les magasins Apple en dehors de la Chine sont fermés depuis plus d’un mois en raison de la pandémie de coronavirus. Le plan initial était de fermer tous les magasins jusqu’au 27 mars, mais, évidemment, cette date a été avancée. Entre-temps, tous les magasins de la société en Chine ont rouvert, tout comme le seul magasin d’Apple en Corée du Sud.

“On ne peut se méprendre sur le défi de ce moment”, écrivait à l’époque le PDG d’Apple, Tim Cook, en annonçant les fermetures mondiales en dehors de la Chine. «Toute la famille Apple est redevable aux premiers intervenants héroïques, aux médecins, aux infirmières, aux chercheurs, aux experts en santé publique et aux fonctionnaires du monde entier qui ont consacré chaque once de leur esprit pour aider le monde à vivre ce moment. Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous. »

