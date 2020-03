Ces mesures ont été prises à SEAT pour contenir le coronavirus dans leurs plantes.

Après la décision du gouvernement espagnol de décréter l’état d’alerte pour arrêter l’expansion du COVID-19 au sein de la population et compte tenu du manque de composants dans les prochains jours, SEAT a annoncé qu’il mettrait en place une série de mesures pour contribuer à la confinement du virus et pour protéger la santé de ses travailleurs et collaborateurs.

L’entreprise a présenté un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) en raison d’un cas de force majeure à la direction générale des relations de travail de la Generalitat de Catalunya, en raison des difficultés logistiques et productives causées par COVID-19. Cette mesure inclut l’ensemble des effectifs de SEAT (environ 14 800 personnes) mais ne s’appliquerait qu’à ceux qui doivent interrompre leur activité professionnelle en raison des effets de COVID-19.

En ce sens, SEAT analysera en permanence les besoins en personnel dans chaque lieu de travail et maintiendra un large contingent de personnes pour assurer la continuité des activités pendant cette période et reprendre une activité normale dès que possible.

La période de validité de l’ERTE s’appliquerait à partir du début de l’interruption de l’activité et tant que le cas de force majeure perdurera, c’est-à-dire jusqu’à ce que les circonstances qui ne permettent pas le développement de l’activité professionnelle demeurent normalement. Le Comité Exécutif de SEAT a accepté de compléter l’allocation chômage ERTE à hauteur de 80% du salaire de chaque salarié, et d’inclure le supplément d’allocation.

De même, la direction de l’entreprise a convenu que tous les employés qui ne devraient pas interrompre leur activité professionnelle et les caractéristiques de leur emploi pourront télétravailler, leur permettant d’exercer leur activité à distance, conformément à la recommandation de l’administration.

De plus, l’entreprise a accordé des congés payés à toutes les travailleuses enceintes, qui recevront 100% de leur salaire. Il a également garanti 100% du salaire pour tous les employés qui doivent être mis en quarantaine pour avoir été en contact avec des personnes ayant un résultat positif et ceux qui sont confinés dans des zones définies par l’administration, comme le cas d’Igualada (Barcelone). Ces personnes ne seront pas affectées par ERTE jusqu’à la fin de la quarantaine ou de l’isolement.

