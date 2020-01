Ces2020, les meilleures nouvelles du salon technologique de Las Vegas

7 janvier 2020, par Alberto Battaglia

Après les trois premiers jours qui ont vu des noms tels que Sony, Samsung, Toyota, Lg et Panasonic parmi les protagonistes des conférences, le Consumer Electronic Show à Las Vegas, la foire technologique la plus importante au monde, a déjà fourni des informations importantes sur l’avenir des produits technologiques.

Les conférences se poursuivront jusqu’au 10 janvier, et, rappelons-le, pour les suivre en direct il faut prévoir un fuseau horaire 9 heures avant celui de l’Italie.

Samsung, pour sa part, a présenté en avant-première sa dernière gamme de téléviseurs MicroLED, QLED 8K et Lifestyle. Avec l’introduction de nouvelles tailles d’affichage, la capacité de mise à l’échelle IA 8K.

«Chaque jour, les consommateurs utilisent leurs téléviseurs de la maison au travail, pour faire de l’exercice et même pour magasiner. Alors que notre style de vie continue d’évoluer, l’écran du téléviseur évolue avec lui pour fournir aux utilisateurs un accès à du contenu et des informations préférés en temps réel, quand et où ils le souhaitent “, a déclaré Jong-hee Han, président de Visual Écrans chez Samsung Electronics. “Conformément à notre vision” Des écrans partout “, nous sommes ravis d’offrir une expérience de visualisation à domicile plus vivante et connectée en incorporant des fonctionnalités activées par l’IA et la technologie 8K dans nos écrans.”

Sony

Quant à Sony, la maison a anticipé le logo de la nouvelle Play Station 5 (mais sans anticiper les autres fonctionnalités de la prochaine console) et un concept car électrique. Bien que Sony ne semble pas disposé à entrer sur le marché automobile, ce Vision-S affiche un design intrigant et, surtout, offre une expérience immersive du point de vue audio, du côté de la connectivité et monte différentes technologies de la marque japonaise.

lg

LG a présenté certains appareils intelligents dotés de fonctions intelligentes, parmi lesquels la laveuse et la sécheuse LG ThinQ se distinguent, capables de détecter le type de tissu inséré dans chaque brassée et de sélectionner automatiquement le cycle de lavage optimal. Le lave-linge envoie ensuite automatiquement le programme correct au sèche-linge.

Et encore une fois, ou de nouveaux réfrigérateurs InstaView, dont les panneaux de 22 pouces deviennent transparents vous permettant ainsi de regarder à l’intérieur sans gaspiller le froid (et l’énergie).

