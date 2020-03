C’est ainsi que Didi et Uber répondent au coronavirus

Dans le cas de Didi, l’entreprise de transport a été l’une des plus favorables à la crise dans le pays asiatique, car selon un communiqué, la société a généré qu’un peu plus de 100 000 chauffeurs étaient volontaires dans un programme spécial axé sur les médecins du transport et ainsi assister à l’urgence que le pays asiatique a subie.

“Les conducteurs portent des combinaisons spéciales, avec tous les protocoles de sécurité spéciaux et en outre 127 stations avec des désinfectants, des masques faciaux et des dispositifs médicaux ont été mises en place dans certaines des villes où il y a une contingence”, a déclaré Didi dans un communiqué mondial.

En ce qui concerne les actions de ses activités Didi Food et Didi au Mexique, la société n’a pas pris position au moment de la rédaction de cette note.

Tom Hanks et sa femme annoncent qu’ils ont contracté le coronavirus

D’autres entreprises qui prennent également des mesures sur la question sont Cabify et Beat, dans le premier cas, la société espagnole a créé un comité de travail qui se concentre sur la surveillance des protocoles internes autour du Covid-19 et reste proche aux gouvernements et aux institutions officielles pour savoir comment la pandémie s’intensifie et quels protocoles supplémentaires sont appliqués.

«La société a défendu une position proactive en diffusant à ses prestataires de services (flottes) et chauffeurs respectifs, les informations et recommandations de sources officielles sur le coronavirus, principalement de l’OMS, pour favoriser la collaboration de tous et prévenir sa propagation. Cabify dispose d’une ligne de communication ouverte et directe avec les chauffeurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a expliqué la société à Expansión.

Dans le cas de Beat, l’entreprise a pris des mesures spécifiques dans son entreprise, mais aussi en communication avec ses partenaires moteurs, à l’instar de ce que font les autres entreprises.

“Nous suivons la situation et son évolution constante, et nous sommes

communiquer aux conducteurs, aux passagers, à l’équipe d’entreprise et dans nos Beat Service Centers, tous les soins et recommandations dont ils doivent tenir compte dans leurs habitudes quotidiennes pour favoriser la prévention et réduire les risques. »

