C’est ainsi que Kimberly-Clark du Mexique soutient la lutte contre COVID-19

Kimberly-Clark du Mexique Il a annoncé les différentes actions qui sont mises en œuvre pour soutenir la lutte contre le COVID-19 dans le pays.

L’une des initiatives auxquelles il a adhéré est le fonds # EntrelazandoMéxico créé par PYMO, une startup mexicaine fondée lors du séisme de 2017 afin de générer un impact social grâce à la technologie.

Le financement de cette initiative permettra à Kimberly-Clark de México de fournir à 10 des hôpitaux qui ont le plus besoin de fournitures et de produits pour faire face à l’éventualité sanitaire.

Au cours de la première étape du fonds, les ressources seront utilisées pour acheter du matériel de protection médicale, principalement des masques faciaux, des respirateurs N95, des gants, des lunettes et des combinaisons.

“Nous croyons fermement que l’innovation, la collaboration et le travail acharné sont la clé pour faire avancer notre pays”, a déclaré dans un communiqué la société dédiée à la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits de nettoyage, de soins et d’hygiène personnelle.

Préoccupée également par le fait que la population dispose des matériaux nécessaires pour se protéger pendant l’épidémie, Kimberly-Clark de México a dédié du matériel et assigné des procédés spéciaux pour la fabrication initiale d’au moins trois millions de masques faciaux.

De plus, à travers la marque Antibacterial Shield, elle a fait don de plus d’un million de savons en barre, de plus de 12 tonnes de gel antibactérien et de plus de 14 tonnes de savon liquide pour les mains à des établissements de santé tels que la Croix-Rouge mexicaine, l’Institut Sécurité sociale mexicaine (IMSS) et des organisations telles que le Centre national de soutien aux urgences et catastrophes épidémiologiques (Cenaced) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).

Ce qui précède, selon l’entreprise, dans le but de «fournir à la population vulnérable des produits d’hygiène et de nettoyage essentiels pour contenir cette urgence sanitaire».

De même, Kimberly-Clark de México a soutenu des associations avec des nécessités de base telles que le papier hygiénique et les couches.

«Le Mexique a besoin de nous tous ensemble, des secteurs public et privé ainsi que de la société civile et des organisations; Par conséquent, nous continuerons à explorer d’autres alternatives de soutien que nous développerons avec l’évolution de la situation, en consacrant des équipes à cet effort pour continuer d’aider et de contribuer au bien-être de notre pays », a déclaré la société dans le communiqué.