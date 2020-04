C’est ainsi que la F1 prévoit un calendrier 2020 avec 19 Grands Prix à partir de juillet

La Formule 1 est dans un état critique à la suite de l’annulation ou du report d’un maximum de neuf grands prix, qui seront probablement dix bientôt. En ce moment, le scénario le plus optimiste est celui présenté par le Grand Prix d’Autriche du 3 au 5 juillet comme le premier test de l’année ou, à défaut, le Grand Prix d’Angleterre deux semaines plus tard.

Le directeur sportif de la Formule 1 a parlé de tout cela, Ross Brawn, qui travaille intensément avec les promoteurs et les équipes pour trouver des solutions. «Voyager pour les équipes et toutes les personnes impliquées sera un des gros problèmes», admet le Britannique à Sky Sports, qui estime que la clé d’un démarrage précoce sera d’isoler les circuits du public et de contrôler le personnel qui s’y engage pour la compétition.

«On pourrait faire valoir qu’une fois sur place, nous pourrions devenir assez autonomes. Notre avis est qu’un démarrage européen sera probablement favorable et qu’il pourrait même s’agir d’un événement clos »Notes musclées. “Nous pourrions avoir un environnement très fermé avec les équipes arrivant sur des vols charters, étant canalisées dans le circuit et s’assurant que toutes sont testées et autorisées, qu’il n’y a aucun risque pour personne.”

«Une course sans spectateurs n’est pas géniale, mais c’est mieux que de ne pas courir»

Bien que se passer de spectateurs sur le circuit ne soit pas idéal, pour Brawn, c’est mieux que de ne pas concurrencer et de forcer les équipes à la faillite, car dépendent directement des revenus que la Formule 1 obtient des promoteurs du Grand Prix. Non seulement cela, car des millions de personnes suivent la catégorie depuis leur domicile.

«Nous avons une course sans spectateurs. Ce n’est pas génial, mais c’est mieux que de ne pas courir »affirme-t-il. “Nous devons nous rappeler qu’il y a des millions de personnes qui suivent le sport à domicile. Beaucoup d’entre eux sont isolés et pouvoir maintenir le sport en vie et divertir les gens serait un grand avantage dans cette crise que nous traversons. Mais nous ne pouvons mettre personne en danger.

Première course en Europe et en juillet

Compte tenu de la situation, Ross Brawn considère qu’il est possible de commencer la saison en Europe, mais Liberty n’a pas l’intention de le faire jusqu’à ce que la saison entière puisse être garantie sans interruption.

«Nous examinons la structure organisationnelle qui nous donnerait le départ le plus tôt possible, mais aussi la capacité de maintenir ce départ», explique Brawn. «Il ne sert à rien de courir une course, puis d’arrêter à nouveau pendant un certain temps. Il est plus probable qu’il soit en Europe ».

L’Autriche ou la Grande-Bretagne sont actuellement les cibles de Liberty Media.

Pour que le championnat soit officiellement classé comme Coupe du monde, au moins huit Grands Prix doivent être organisés, ce qui est réalisable à partir du dernier recours en octobre. “Huit courses est le minimum dont nous avons besoin pour un championnat du monde, selon les statuts de la FIA. Nous pourrions réaliser huit courses à partir d’octobre, mais il y a toujours une chance que nous terminions l’année prochaine.. Cela est à l’étude. Pouvons-nous dévier jusqu’en janvier pour terminer la saison? Il y a toutes sortes de complications avec cela.

Série de trois et week-ends de deux jours

Une fois qu’il est supposé qu’il y aura des courses en décembre, certaines courses sont même évaluées en janvier 2021, bien que tous les contrats de Formule 1 se terminent le 31 décembre et cela pourrait poser de multiples inconvénients juridiques. Pour cela, le scénario idéal est de commencer en juillet et de se passer de seulement trois ou quatre courses, dont deux ont déjà été confirmés: l’Australie et Monaco.

“Si nous commençons début juillet, nous pourrions faire une saison de 19 courses”, explique Ross Brawn. “Ce serait difficile: trois courses, un week-end gratuit, trois courses, un week-end gratuit. Nous avons analysé toute la logistique et pensons pouvoir célébrer une saison de 18 ou 19 si nous pouvons commencer début juillet ».

Officiel: l’arrêt obligatoire de la F1 s’étend sur cinq semaines

Pour faciliter un tel calendrier compressé avec plusieurs séries de trois courses consécutives sur trois continents, la Formule 1 devrait être plus flexible en termes de format Grand Prix, avec des essais libres, des qualifications et la course se déroulant en seulement deux jours. L’une de celles qui ont déjà été désignées pour ce format est la Chine, qui nécessite un très long voyage et une logistique complexe. «Nous pouvons avoir des courses de deux jours pour répondre aux besoins logistiques. Par exemple, la Chine sera probablement une course de deux jours. si nous allons de l’avant, pour faciliter l’arrivée et le voyage vers le prochain événement que nous planifions “, conclut Brawn.