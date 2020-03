C’est ainsi que l’épidémie de coronavirus affecte l’écosystème des bitcoins et des blockchains

Rues désolées, commerces fermés jusqu’à nouvel ordre et aucune trace d’activité humaine. L’épidémie de coronavirus (COVID-19) maintient l’humanité en haleine, tout en transformant plusieurs villes du monde en authentiques villes fantômes. Alors que l’alarmisme et la désinformation se répandent sur Internet, les sociétés de blockchain et de crypto-monnaie mènent également leur bataille contre le virus.

La nouvelle maladie est devenue un sujet d’intérêt mondial en raison de son impressionnante capacité contagieuse. En près de trois mois d’épidémie, 95 000 cas au total sont actuellement signalés dans 80 pays. Mais si ses symptômes ont déjà suscité la peur, ses conséquences dans l’économie au niveau international ont mis le poil de la fin à beaucoup. Pour essayer d’empêcher les progrès de COVID-19, les usines et les entreprises sont restées en sommeil dans toute la Chine, ainsi que les cours dans chacune des universités et collèges du pays ont récemment été suspendus en Italie.

Ces mesures, en plus de paralyser la production dans les pays touchés, génèrent également des perturbations dans la chaîne de distribution mondiale de produits et, par conséquent, provoquent des pénuries. Même une étude d’Oxford Economics prédit que La paralysie industrielle de la Chine entraînera des pertes pouvant atteindre un milliard de dollars dans le monde. Ce qui pourrait se traduire par un déclin économique de 1,3% par rapport aux attentes de croissance attendues pour 2020.

Le coronavirus a cessé d’être une urgence sanitaire, pour devenir une préoccupation économique. Image de Oleksandr / stock.adobe.com

Alors que des géants comme Tesla, Amazon et Samsung commencent à signaler les premiers effets négatifs du virus sur leurs finances, le monde de la blockchain n’est pas sauvé de la débâcle. Les principales sociétés de fabrication d’ASIC sont en Chine, ainsi qu’un important marché de maisons de change. Comme si cela ne suffisait pas, le virus progressant en Europe et dans plusieurs villes des États-Unis, d’autres entreprises de l’écosystème ont commencé à prendre des mesures pour empêcher la contagion parmi leurs travailleurs.

Dans cet article, nous explorerons comment l’épidémie de coronavirus affecte le marché des crypto-monnaies, ainsi que les mesures que les entreprises de crypto-monnaies prendront dans les prochains mois. Nous allons également nous renseigner avec une question en tête: Les perspectives sont-elles seulement négatives ou le coronavirus peut-il plutôt ouvrir de nouvelles opportunités pour la blockchain?

Le cœur de l’épidémie

Sachant que la Chine est le pays avec le plus de cas de contagion et l’épicentre de la maladie, l’écosystème blockchain de ce pays a été le plus touché. Initialement, il a commencé à retarder la livraison d’équipements miniers à l’échelle internationale, lorsque les entreprises chinoises, Bitmain, MicroBT et Innosilicom, ont dû prolonger leurs vacances en raison de la première flambée de contagion.

Cela pourrait avoir un impact énorme sur l’industrie minière Bitcoin, car les mineurs les plus récents et les plus puissants de ce réseau n’ont pas été distribués dans le monde entier. Beaucoup attendait avec impatience étant donné qu’en mai, le Bitcoin sera divisé par deux, un événement qui diminuera la récompense pour l’exploitation minière et rendra plusieurs mineurs hors du marché obsolètes. Pour le moment, MicroBT indique que son mineur de dernière génération arrivera entre les mois de mars et juillet, tandis que Bitmain n’a pas encore révélé les dates de livraison de l’Antminer S19.

Le gouvernement chinois a pris des mesures d’urgence pour empêcher toute contagion, comme le travail à domicile et l’annulation des activités de masse – Image de Sewcream / stock.adobe.com

Les maisons de change de crypto-monnaies en Chine ont également présenté des revers en raison de COVID-19. Dans le prolongement des mesures gouvernementales, la plateforme du Groupe ZB a demandé à ses employés de travailler à domicile pour éviter toute nouvelle contagion. Aussi Des bureaux de change tels que Bibox et OKEx prévoient de déplacer leurs employés dans des pays où les cas de coronavirus sont meilleurs. Les voyages internationaux et les réunions internes ont également été retardés jusqu’à nouvel ordre.

La pandémie a même affecté le lancement de nouveaux projets; comme c’est le cas de la blockchain pour le stockage de données, Filecoin. L’équipe a déclaré il y a quelques semaines qu’elle avait décidé de reporter le lancement parce que les membres de l’équipe n’avaient pas pu atteindre l’objectif fixé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les ravages de la panique

Ces derniers jours, les réseaux sociaux regorgent de mèmes et de commentaires qui expriment une chanson à l’unisson: <<¿Nos vamos a morir todos este 2020? >>. Les citoyens du monde ont très peur et sont extrêmement mal informés, tandis que les autorités sanitaires demandent le calme, la raison et se lavent bien les mains. Au milieu du chaos, certaines entreprises du monde de la cryptographie ont décidé de prendre leurs propres mesures d’urgence pour éviter la contagion parmi leurs employés.

Brian Amstrong, PDG de Coinbase, a tweeté qu’ils avaient décidé que Vos travailleurs dans la population à risque commenceront à travailler à domicile. La plateforme d’échange a lancé il y a une semaine un plan d’urgence contre le coronavirus, où ils ont engagé leurs employés à minimiser les déplacements personnels et interdit les visites d’affaires dans les pays les plus pollués. Autrement dit, les employés de Coinbase ne se rendront pas en Chine, au Japon, en Italie, à Hong Kong ou en Corée du Sud tant que l’épidémie de coronavirus sera maintenue.

Partager notre planification interne et nos communications autour de #coronavirus / COVID-2019 au cas où cela serait utile à d’autres entreprises.

Nous voulons être préparés au pire chez @coinbase, mais aussi être calmes / rationnels dans notre approche. Je suis sûr qu’il y a beaucoup à améliorer sur https://t.co/tw15PYEbmx

– Brian Armstrong (@brian_armstrong) 25 février 2020

L’entreprise d’analyse de données, Messari, a également décidé de mettre fin à l’incertitude et de reprendre le travail à distance. Ryan Selkys, fondateur de la startup, a déclaré que tous les employés quitteraient le bureau de New York, commenceraient à travailler à la maison et élimineraient tout voyage d’affaires. Selkys estime que cette politique leur permet d’être responsables de la santé et de celle des autres, considérant que l’administration Trump et les services de santé ont été “inefficaces” pour contenir l’expansion de COVID-19.

Pourquoi @MessariCrypto va d’abord à distance et supprimera la plupart des voyages d’affaires prévus pour les deux prochains mois

En outre, certaines prédictions sur ce qui vient ensuite et pourquoi le lancement de @decentraland n’aurait pas pu être plus opportun https://t.co/lYvGs3pxA3

– Ryan Selkis (@twobitidiot) 2 mars 2020

Les événements écosystémiques n’ont pas non plus été sauvés de l’épidémie. La semaine du sommet de la blockchain qui se tiendra à Paris en mars a été reprogrammée car le gouvernement français a interdit les réunions de masse. Pour cette raison, la conférence se tiendra désormais début décembre.

Le sommet de la semaine de la blockchain à Paris a été reporté en raison de l’éclosion de Covid-19

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici: https://t.co/dgMxBFQyJV pic.twitter.com/oQnHvCQiWV

– Sommet de la Blockchain Week de Paris (@PBWSummit) 2 mars 2020

Même le marché des crypto-monnaies a été affecté par la vague de panique mondiale, frappant durement le prix du Bitcoin. Février, qui devrait être un bon mois pour la crypto-monnaie en raison de la proximité de la réduction de moitié, clôturé avec une perte de 7,44% de la valeur de Bitcoin. Bien que certains s’attendent à ce que le Bitcoin fonctionne comme un refuge pour la valeur aux côtés de l’or, le marché n’a pas encore réagi favorablement à la propagation du virus.

Opportunités en temps de crise

L’épidémie de coronavirus présente de sombres perspectives économiques, mais toutes les prévisions ne sont pas négatives pour l’écosystème de la blockchain. Les crises ouvrent toujours de nouvelles opportunités aux entrepreneurs qui savent capitaliser sur un besoin ou résoudre un problème. Une philosophie reconnue par certaines entreprises chinoises spécialisées dans la blockchain, qui ont réussi à intégrer leurs services dans le secteur de la santé, de l’identité personnelle et de l’assurance.

Par exemple, l’une des filiales d’Alibaba Group Holding a décidé de contre-attaquer l’épidémie de coronavirus avec son application Xiang Hu Bao. Le service de réclamations collectives basé sur la blockchain a ajouté une couverture contre les coronavirus en tant que maladie grave. De cette façon, quelque 104 millions d’utilisateurs à travers le pays peuvent désormais payer jusqu’à 14 000 $ pour des conditions liées à COVID-19.

Mais la technologie de la chaîne de blocs n’a pas seulement été utile en Chine pour le secteur de l’assurance, mais aussi pour les plateformes d’identité numérique et de dons. L’Université des finances du Shandong étudie l’utilisation de ces réseaux pour suivre les contagions dans les hôpitaux, les universités et les institutions. Et plus le coronavirus se maintient entre nous, soulignent les scientifiques l’importance des outils Big Data et des systèmes de prédiction pour prévenir une pandémie.

#THREAD | Les médias commencent déjà à faire écho: des technologies comme le Big Data et #IA peuvent-elles nous aider à prévoir des épidémies telles que le #coronavirus?

Dans cet article de @elcomerciodigit, notre expert Data for Social Good @pdealarcon donne des indices sur le sujet: pic.twitter.com/00L17NCR5N

– LUCA (@ LUCA_D3) 27 février 2020

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient également briller au milieu de tout le chaos que le coronavirus de Wuhan a déclenché. Bien que beaucoup ne le croient pas, le papier-monnaie est une source de transmission de maladies qui peut contenir jusqu’à 3000 microbes à sa surface. En raison du problème de santé que cela génère, les autorités chinoises ont décidé de désinfecter et de détruire les espèces pour éliminer les vecteurs de contamination COVID-19.

Le virus peut survivre plusieurs heures à la surface des objets, les banques chinoises doivent donc laver l’argent et le désinfecter avec des rayons ultraviolets pour les faire circuler à nouveau. Comme si cela ne suffisait pas, dans des cas dramatiques comme Wuhan, le gouvernement a détruit les factures qui ont transité par les hôpitaux et en a retiré un nouveau lot pour qu’il soit totalement exempt d’agents pathogènes.

Les mesures peuvent libérer les billets de banque d’une éventuelle infection par le coronavirus, mais elles pourraient également générer une pénurie d’argent et une animosité à leur utilisation. C’est à ce stade difficile, lorsque les crypto-monnaies comme Le Bitcoin est en train de devenir un moyen de paiement sûr et sain, avec les virements électroniques et la monnaie fiduciaire numérique.

Pour payer avec des cryptoactives, il n’est pas nécessaire d’avoir un contact de personne à personne, encore moins des surfaces tactiles qui ne sont pas connues si elles sont désinfectées ou non. En ce sens, le Bitcoin pourrait être une bonne option pour ceux qui se trouvent dans des pays où les taux d’infection par le coronavirus sont élevés.