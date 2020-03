C’est ainsi que les marques affrontent COVID-19 au Mexique

Le COVID-19 a bouleversé le monde et le secteur automobile ne fait pas exception.

Dans notre pays, l’industrie a déjà déclenché des alarmes et s’est mise au travail pour prendre soin de la santé de ses clients et de ses employés. À Puebla, Volkswagen est l’un des plus touchés, car dans son usine, où l’usine Jetta et Tiguan, il y a quelques semaines, l’un des fournisseurs a été testé positif à la maladie, mais heureusement, il était déjà déchargé. L’un des 40 travailleurs avec qui il a été en contact a été infecté.

Jusqu’à présent, la marque allemande est le seul constructeur automobile au Mexique à avoir confirmé les flambées de la pandémie dans ses rangs. L’entreprise fermera les portes de ses usines dans notre pays du 30 mars au 12 avril.

Quant à Audi, ayant présenté des problèmes d’approvisionnement en pièces et fournitures nécessaires à la fabrication du Q5 à San José Chiapa, elle a annoncé qu’elle arrêterait ses lignes de production du 23 mars au 13 avril.

De leur côté, BMW et Mercedes-Benz n’ont pas enregistré de problèmes de fourniture de pièces. Cependant, ils ont indiqué qu’ils resteront vigilants. Ford, General Motors et FCA ne voulant pas risquer leur personnel, ils ont donc accepté et arrêté les activités dans leurs usines au Mexique du jeudi 19 au 30 mars de ce mois.

Selon les entreprises américaines, l’action a été menée pour prévenir la propagation du virus et trouver des moyens de maximiser la distance entre les travailleurs pendant les heures de travail et au changement de quart de travail.

Dans l’équipe asiatique; Toyota a annoncé la fermeture de ses usines en Basse-Californie et à Guanajuato du 23 mars au 3 avril. Honda fera de même du lundi prochain au mardi 31 de ce mois pour aider à garantir la santé et la sécurité de ses associés et à s’adapter à la baisse de la demande du marché.

Seule l’usine de motos d’El Salto continuera de fonctionner. De son côté, Nissan a annoncé la fermeture des portes de ses usines d’Aguascalientes et de Cuernavaca du 25 mars au 14 avril.

Mazda, Kia n’ont présenté aucun problème dans leur chaîne d’approvisionnement, mais ils ont signalé qu’ils avaient déjà pris des mesures d’assainissement dans leurs usines et qu’ils étaient prêts à agir au cas où la situation profonde des parties communes s’aggraverait, ainsi que les voitures de démonstration, cela favorise également la santé. l’élimination des distances et des flux de trésorerie, entre autres mesures qui aident à prévenir la propagation du virus.

De plus, dans la plupart des marques d’entreprise, la modalité de travail à domicile a été mise en œuvre à partir de cette semaine et les événements de lancement sur notre territoire qui seraient effectués dans les prochains jours ont été annulés, tels que les tests de conduite de la nouvelle Porsche Taycan et Toyota Highlander nouvelle génération, entre autres.

Selon l’Association mexicaine des concessionnaires automobiles (AMDA), environ 70% des achats de voitures dans notre pays sont effectués grâce à un financement, dont la grande majorité bénéficie d’une assurance chômage qui, à partir de Selon l’institution, il couvre de six à neuf mois, ce qui est valable si le consommateur perd sa source de revenu en raison de COVID-19.

Cependant, face à l’éventualité d’une pandémie, certaines sociétés automobiles de notre pays étudient la possibilité d’offrir une aide supplémentaire aux clients touchés par le virus, tels que Mitsubishi et Volvo, qui préparent déjà des plans avec leurs institutions financières en tant que paiements différés ou en tant que Ford a mis à la disposition de ses clients les numéros 55 1103 3000 et 800 201 9998 pour les soutenir avec des options pour les aider à surmonter le problème.

Sans aucun doute, la flambée de coronavirus dans notre pays représente un grand défi pour l’industrie automobile qui, selon AMDA, était déjà confrontée à des perspectives peu encourageantes pour cette année, car à la fin de l’année dernière, il avait déjà été estimé une diminution de la Ventes de voitures neuves de 2,3% par rapport aux records de 2019.

