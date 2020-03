C’est ainsi que SEAT affrontera cette 2020 pleine de défis

Lors de la livraison des résultats annuels de SEAT, dans lesquels il a indiqué qu’il avait maintenu la ligne positive des quatre dernières années en 2019 et obtenu des résultats financiers record qui lui permettent de faire face avec confiance aux défis de 2020, il a annoncé que 2020 serait une année complète de défis, car l’industrie automobile est dans le plus grand moment de transformation de son histoire et les années à venir seront décisives, avec des changements profonds qui toucheront l’ensemble du secteur.

Le développement du véhicule électrique, les objectifs de réduction des émissions, la nouvelle mobilité, la lutte contre le changement climatique et un scénario macroéconomique défavorable, accrus par le grave impact de COVID-19, qui a contraint SEAT à présenter une ERTE, sont les défis imminents.

«En 2020, nous travaillerons de manière très intensive pour faire face aux différents défis qui affecteront notre activité, comme la chute des marchés et, surtout, les effets de COVID19. La pandémie de coronavirus empêche toute estimation fiable de l’impact sur l’économie mondiale et sur les résultats de SEAT en 2020. Dans ce contexte, l’application de mesures pour assurer la liquidité sera de la plus haute importance pendant que la crise se poursuit. Lorsque cela se produit, la priorité sera de reprendre la production et les ventes normales dès que possible », a déclaré Carsten Isensee, président et vice-président des finances et des TI de SEAT.

Pour progresser face aux défis à venir, SEAT a adopté en 2019 des décisions stratégiques relatives aux projets concernés. En ce sens, et dans le cadre de la revue de la stratégie des marques, marchés et systèmes de production du Groupe Volkswagen, SEAT a décidé de reporter son entrée en Chine et ne fera pas partie de l’actionnariat de JAC Volkswagen, même si elle continuera à collaborer dans les domaines Conception et R&D.

D’autre part, Volkswagen dirige désormais le développement de la plate-forme de propulsion modulaire électrique (MEB) du Groupe pour les véhicules électriques d’environ 4 mètres, et SEAT collaborera activement à ce projet, avec d’autres marques du Groupe.

Il existe également d’autres types d’incertitudes sur certains marchés, comme le Royaume-Uni ou l’Algérie, qui peuvent entraver l’activité de l’entreprise. Par exemple, après les changements réglementaires convenus en Algérie à la mi-2019, SEAT a arrêté l’assemblage de véhicules, comme le reste des constructeurs établis dans le pays.

SEAT et le groupe Volkswagen discutent actuellement avec les autorités des moyens de poursuivre leurs activités en Algérie, car il maintient son engagement et son intérêt dans ce pays et dans toute la région.

D’autre part, la firme espagnole commence l’électrification, où SEAT et CUPRA lanceront en 2020 et 2021 cinq nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables, qui rejoindront la version électrique de SEAT Mii, déjà en vente en Europe.

La famille León disposera de modèles hybrides électriques rechargeables avec les marques SEAT et CUPRA, le SEAT Tarraco aura une version PHEV et CUPRA Formentor, le premier modèle conçu et développé pour la marque CUPRA, aura également une variante électrique hybride rechargeable.

De plus, el-Born accompagnera le Mii électrique en tant que deuxième véhicule 100% électrique de l’entreprise. SEAT aura également des moteurs à combustion plus efficaces dans la gamme pour les années à venir afin d’élargir les options de choix des clients.

En ce sens, le nouveau León ira sur le marché européen avec des versions essence, diesel, hybride électrique rechargeable, micro-hybride et gaz naturel comprimé. En 2020, l’entreprise continuera également à miser sur la mobilité urbaine et lancera, pour la première fois en près de 70 ans d’histoire, un e-Scooter électrique et un nouveau skateboard électrique.

En 2019, SEAT a vendu 11000 unités de SEAT EXS KickScooter. Avec ces véhicules et l’offensive produit en cours, SEAT se prépare à faire face à la transformation de l’industrie automobile et propose également des services de mobilité alternative.

