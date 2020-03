C’est ainsi que vivaient # 8M et # UnDíaSinNosos

Irene Alejandra Espinoza Juárez, journaliste économique

La marche de dimanche et la grève de lundi ne sont qu’une partie de l’effort. Notre combat pour la liberté est pour ceux qui ne sont plus là et pour ceux qui ont encore besoin de vivre. Je veux continuer devant la bataille pour me les procurer et parce que je ne veux pas que ma famille affronte la douleur de devoir me chercher.

AVIS: Assister à la marche ou avoir rejoint la grève était-il la chose la plus importante?

Nous sommes tous indispensables, il faut le comprendre. Nous n’avons pas besoin de manifester ou de disparaître pour nous rendre visibles. Nous nous battons pour les pères et les mères qui doivent encore éduquer leurs nouveau-nés afin qu’ils n’aient jamais à être présents un jour où les femmes disparaissent.

Après les marches de ce dimanche à Mexico et dans d’autres entités du pays contre la violence de genre, # UnDíaSinNosotras cherche à rendre visible le poids des femmes dans l’économie et dans la vie quotidienne.

María Fernanda Hernández Orozco, journaliste et éditrice des questions internationales

Ces 8 et 9 mars ont été des jours de rage et de réflexion. Mais ce furent aussi des jours de joie. J’ai réalisé que le mouvement féministe est plein de jeunes femmes qui ne laisseront pas le machisme leur enlever quoi que ce soit: ni espace public, opportunités d’emploi, ni tranquillité. Beaucoup moins de vie. Et si c’est le cas, il y aura beaucoup de femmes à réclamer.

J’ai également vu de nombreuses mères et grands-mères, de nombreuses femmes qui ont rompu avec les silences de leur vie, qui se sont lassées d’être altruistes. Cela est sorti pour crier cette douleur et pour nous soutenir. Ils ne permettront pas aux autres de vivre ce qu’ils ont vécu. Je me sentais abritée, tant par les femmes de mon âge que par les personnes âgées. Je ne serai jamais seul.

Lundi était une journée de silence. J’ai éteint mon téléphone portable et je ne l’ai allumé que demain matin. Sans leurs notifications et sans distractions, je pourrais penser: et ceux qui ne s’arrêtent pas? Ma mère ne s’est pas arrêtée, n’a pas pu. Une journée sans travail est un coup dur pour votre économie. Mais que signifie votre travail pour les autres? Pourriez-vous y penser? C’est l’autre révolte que nous devons mettre en place, celle de la répartition du travail domestique et des soins, en plus de leur donner la valeur monétaire.

