C’est ce que vous devrez désormais payer si vous souhaitez vous déplacer à Ecobici via le CDMX

Le Secrétariat à la mobilité a annoncé que la rente du système de vélos publics de Mexico, Ecobici, a augmenté le coût de sa rente à 480 pesos, soit 18 pesos de plus que le taux de 2019.

Jorge Sosa García, directeur général de l’administration et des finances du Semovi a assuré que les trajets des trajets à vélo continueront à être de 45 minutes, et une amende de 14 pesos sera appliquée si l’utilisateur dépasse ce délai et 43 pesos auxquels Vous passez votre tour pendant plus d’une heure.

La perte de vélos pendant plus de 24 heures sera facturée 5 999 pesos, tandis que le loyer pour une journée d’Ecobici coûtera 108 pesos; pour trois jours, 216 pesos et pour une semaine, 360 pesos.

Clarification:

