C’est ce qui nous attend pour le Grand Prix du CDMX 2020

Les fans et les organisateurs ont fait un excellent amalgame pour que le Grand Prix du Mexique soit l’une des dates les plus attendues et les plus importantes de la saison de Formule 1, pour laquelle il a remporté le prix du Meilleur GP de l’année en cinq années consécutives.

«Ce prix vient des gens, ce sont eux qui font briller cette carrière, et nous cherchons année après année de nouvelles façons d’innover.

«Mais le secret est dans quelque chose de très simple. Chaque année, nous faisons une enquête de sortie avec les participants, nous réalisons donc ce qu’ils aiment, ce qu’ils recherchent et ce que nous devons améliorer », a déclaré Federico González Compeán, directeur général du Grand Prix de Mexico.

Federico a confirmé qu’ils travaillaient déjà à fond dans l’organisation de la course de cette année, en discutant avec quelques États pour le protocole protocolaire avant le GP, également en ajoutant plus de lieux de restauration et dans toute une série de détails qui ont fait Cette course est l’une des plus attendues de l’année.

«Nous travaillons dans tout ce qui est le spectacle, nous avons une organisation avec de nombreuses années d’expérience dans l’assemblage de concerts, d’œuvres et d’événements de haut niveau, donc en réalité le co-complexe est d’unir tous les éléments pour offrir une grande expérience à tous, pilotes , les équipes, les visiteurs, les journalistes et le public, que tout le monde laisse heureux.

«Des choses comme le podium avec la voiture à venir avec Hamilton, parce que ce n’est pas la grande science, nous le faisons dans d’autres événements, mais ce sont des choses qui ne sont pas vues en Formule 1 et qu’ils aiment.

«Beaucoup de ces choses naissent comme des idées folles, que nous testons. La première année, nous avions un peu peur de mettre beaucoup en avant la fête du Jour des Morts, parce que nous ne savions pas comment ils allaient réagir et ils ont adoré, l’année suivante, nous avons eu des pilotes avec le visage peint de crâne, alors aujourd’hui nous avons essayé beaucoup de choses pour faire un meilleur spectacle . ”

Avec plus de 346 mille fans le week-end de course, le GP du Mexique a été classé parmi les cinq avec plus d’assistants tout au long de la saison, cependant, Federico dit qu’ils ne sont pas intéressés à dépasser ce record, ce qu’ils veulent, c’est Que chacun profite de l’expérience.

«Nous avons trois types de fans: les fans qui sont allés chaque année, qui savent quel endroit spécifique ils veulent et qui connaissent chaque détail; les récidivistes, qui ne sont pas de grands fans, mais ils aiment l’atmosphère et comprennent les carrières; et le nouveau fan, qui représente chaque année environ 25% de l’aide. Nous devons leur offrir le meilleur et nous devons répondre à leurs besoins. »

En plus de la reconnaissance de la FIA, la course mexicaine a reçu le prix de la meilleure expérience sportive en direct, où elle a dépassé plus de 350 concurrents au niveau de la finale de la Ligue des Champions, du Super Bowl ou du Grand Chelem en tennis.

«Nous réfléchissons à la façon dont nous allons faire pour que les gens, les fans qui nous ont aidés à remporter ce prix puissent prendre une photo avec lui. D’autres années, nous avons exposé le trophée de la FIA pour que les gens prennent des photos et le voient, parce qu’il leur appartient, ils l’ont gagné ».

Le Mexique a remporté 6 fois le prix du meilleur grand prix de Formule 1, le premier en 1986.

2 titres mondiaux ont déclaré Lewis Hamilton à l’Autodrome Hermanos Rodríguez.

20 Grands Prix de Formule 1 ont été organisés au Mexique depuis 1963, tous à Mexico.

Les données

Je change de nom

Cette année, cette course a pris le nom de Grand Prix de Mexico, en reconnaissance de l’effort du gouvernement de la capitale pour former une équipe d’investissement qui a maintenu la date mexicaine en Formule 1.

