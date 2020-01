C’est la BoE day: des tarifs plus bas à la veille du Brexit?

Après le Fedc’est à aujourd’hui Banque d’Angleterre lever le voile tarifs. Il s’agit d’un rendez-vous particulièrement attendu pour deux raisons. Le premier parce qu’il se produit dans un moment historique pour la Grande-Bretagne: demain Brexit elle cessera d’être annoncée et le Royaume-Uni quittera officiellement l’Union européenne plus de trois ans après le référendum. Deuxièmement, parce que le marché s’attend, sinon aujourd’hui, à une baisse de 25 points de base des 0,75% actuels.

Avantages et inconvénients de la réduction des taux

Dans l’hypothèse que le jour désigné pour le coup de ciseau aviron est aujourd’hui contre un élément non négligeable. Le gouverneur actuel de La BoE Mark Carney doit expirer le 15 mars. Avec ces prémisses, il semble difficile de penser qu’un gouverneur sortant, maintenant sans pouvoirs, pourrait décider d’une décision politiquement aussi exigeante. Et que le nouveau gouverneur à pectore, Andrew Bailey vous autorisez un tel mouvement avant qu’il n’arrive.

Le récent ralentissement de l’économie et le rrefroidissement de l’inflation. Comme le soulignent les économistes de Mirabaud AM:

“Avec les indicateurs macroéconomiques qui mettent en évidence absence de signes clairs d’amélioration et compte tenu de la baisse importante et générale de l’inflation, nous pensons qu’un changement de taux de la Banque d’Angleterre est devenu (beaucoup) plus probable et constitue désormais notre scénario de référence. En nous concentrant sur les données économiques, nous pouvons voir que même si jeOn estime que le PIB agrégé a diminué en novembre – suggérant que le la croissance au quatrième trimestre était nulle, dans le meilleur des cas les ventes au détail ont de nouveau reculé en décembre, en baisse de 3,7% (sur un an) au dernier trimestre. “

Tout cela, poursuivent les experts, s’est produit en présence d’une baisse des prix:

“L’indice des prix à la consommation n’a baissé qu’à 1,3% en glissement annuel, légèrement en dessous des prévisions internes de la BoE de 1,4%. Nous prenons note de la récente communication des membres de la Banque d’Angleterre au sujet de la faible croissance et des inquiétudes concernant l’inflation. Les derniers chiffres sont clairement en ligne avec l’hypothèse d’une baisse des taux bancaires “.

Un coup de ciseau, d’autre part, n’a pas été exclu par le même Carney, qui a déclaré il y a quelques jours explicitement que la banque centrale pourrait baisser les taux d’intérêt si l’économie restait faible.

Nous rappelons à cet égard que, dès novembre et décembre 2019, deux des neuf membres de la Commission qui détermine les taux d’intérêt ont voté en faveur d’une baisse, même si Carney lui-même a soutenu la décision de les laisser inchangés.

Tout est prêt pour le Brexit, le Parlement européen dit oui

Hier, le Parlement européen a approuvé mercredi à une large majorité l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les votes étaient de 621 pour, 49 contre et l’abstention 13. Le 31 janvier, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne, puis la deuxième phase des négociations sur les relations futures entre Londres et Bruxelles s’ouvrira.

De son côté, Londres s’engage à conclure de nouveaux accords économiques avec les États-Unis, la Chine et de nombreux pays arabes.