C’est la bonne façon de construire une marque durable

Développer votre marque peut être un exercice difficile, même pour l’entrepreneur le plus expérimenté, et il est tentant de se précipiter ou d’externaliser complètement. J’ai fait les deux, plus d’une fois, et ni l’un ni l’autre n’a conduit à un résultat qui, selon moi, reflétait vraiment moi ou mon entreprise.

L’une des leçons que j’ai apprises en matière de stratégie de marque est que vous ne pouvez pas – et je le répète, ne pouvez pas – essayer de créer un site Web, de concevoir des logos ou de choisir des polices et des couleurs avant d’avoir investi le temps nécessaire dans votre messagerie. La raison en est que votre marque visuelle est une réflexion directe, ou devrait être une réflexion directe, de votre message. Que voulez-vous communiquer? À quel genre d’ambiance vos prospects peuvent-ils s’attendre s’ils veulent travailler avec vous? Nous devons être très clairs sur ces réponses.

Julie Cottineau, fondatrice de Brand Twist et auteure de TWIST: How Fresh Perspectives Build Breakthrough Brands, compte Tyra Banks et Richard Branson parmi sa clientèle. Elle et moi avons récemment parlé des trois étapes éprouvées pour construire une marque forte, ainsi que de la façon dont chacune d’elles m’a aidé à concentrer mes propres objectifs.

Étape 1: Définissez qui vous voulez servir et ce qui les tient la nuit

«Le propriétaire ultime de votre marque est votre client», rappelle Cottineau. “Mais la plupart des entrepreneurs ne passent pas assez de temps à définir leur cible principale. Ne les considérez pas comme un groupe – comme les femmes de 25 à 54 ans ou toutes les personnes qui ont besoin d’un logiciel de comptabilité. Créez des avatars cibles et un profil spécifique et intime de votre cible idéale. Réfléchissez à ce qui les motive personnellement et professionnellement et ce qui les tient debout la nuit. Choisissez une image dans un magazine pour leur donner plus de vie. Cela vous permettra de créer un message de marque qui évite le jargon fatigué et se connecte vraiment à de vraies personnes. “

J’ai récemment fait cet exercice avec Julie pour ma propre marque, et j’ai réalisé que je ne supprimerais jamais défini mon public cible avec autant de détails et de couleurs auparavant. Il s’est avéré que tous mes avatars avaient déjà une entreprise prospère, étaient bien voyagés et avaient des initiatives entrepreneuriales antérieures liées à la résolution d’un problème humanitaire. Ils partageaient également un intérêt commun pour les merveilles de l’univers, protégeant notre planète et étendant la gentillesse à tous les humains.

Bien que ces avatars soient des représentations fictives, ils incarnent les traits de tous mes amis les plus proches et les personnes que j’aime beaucoup. Bien sûr, il serait logique que je souhaite ces mêmes types de personnes en tant que clients, mais j’avais été plus concentré sur la définition de mon public par des définitions telles que les cycles de financement, les étapes de croissance et leur profil élevé.

Étape 2: assurez-vous de savoir ce que vous promettez

“Les grandes marques représentent quelque chose de plus grand que ce qu’elles vendent”, encourage Cottineau. “De nombreux entrepreneurs passent trop de temps à promouvoir les caractéristiques de leurs produits ou services et pas assez de temps à réfléchir à la façon dont leurs marques vont finalement faire ressentir les gens. Continuez à vous demander:” Qu’est-ce que ce produit ou service permet à ma cible de ressentir? ” “Qu’est-ce que je les aide à accomplir qu’ils n’ont jamais pu faire auparavant?” ”

Je n’avais jamais vraiment pensé à ma marque de cette façon, mais beaucoup de mes clients l’ont fait. parce que leurs témoignages reflétaient constamment à quel point ils se sentaient autonomes après avoir travaillé avec moi. Je n’avais jamais pensé que ma marque était “habilitante” ou qu’elle ferait en sorte que les clients se sentent inspirés. Je suis très performant et par nature, j’ai tendance à être très axé sur les résultats, donc une grande partie de mon langage de marque reflète cela. Une chose est sûre: je ne suis absolument pas mon client idéal. Ce qui rend notre marque unique se résume vraiment à la façon dont nous faisons ressentir nos clients.

Étape 3: regardez loin pour trouver l’inspiration

Lorsqu’on lui a demandé de caractériser la torsion de la marque, Cottineau l’explique comme «regarder en dehors de votre catégorie les marques à succès pour trouver l’inspiration, puis appliquer ces meilleures pratiques en les tordant avec votre marque et votre entreprise pour créer des idées et des approches concrètes qui vous aident à rester out. ” Elle recommande également à chacun “de garder un esprit ouvert et d’analyser ce que font les autres marques et ce qui vous touche spécifiquement”.

Cela m’a motivé à penser aux expériences que je vivais autour de moi, de la raison pour laquelle j’ai fréquenté certaines entreprises à l’emballage de produits qui m’a inspiré à être plus créatif. Cela m’a fait arrêter et réfléchir au pourquoi – pourquoi j’ai choisi de cliquer sur un e-mail particulier, pourquoi j’aime dîner dans mes restaurants préférés. Une fois que vous avez identifié vos écrasements de marque, pour ainsi dire, l’idée est de mélanger les aspects de ce qu’ils font bien ou que vous admirez dans votre propre stratégie de marque.

Personnellement, j’ai commencé à penser moins aux couleurs ou aux copies accrocheuses et plus à l’expérience que je veux non seulement offrir à mes clients, mais que je recherche lorsque je collabore, car nous faisons tous un effort supplémentaire lorsque nous faisons partie d’une équipe qui fait une différence. Si nous aimons ce que nous faisons et avec qui nous le faisons, le travail devient tellement plus, ce que nous méritons tous.

