C’est la raison de la mystérieuse Mustang à moteur central que même Ford ne connaissait pas.

Il y a quelques jours, les amateurs de Mustang ont été surpris lorsque de vieilles photos sont apparues montrant une version de la voiture de sport américaine à moteur central. Cela a eu plus d’impact lorsque Ford a demandé de l’aide pour essayer de déchiffrer le projet qui a conduit à ce modèle capturé en mai 1966 dans le studio de design de Ford.

Ces photos ont été trouvées il y a plus de cinq ans par le directeur des archives de la firme de l’ovale bleu, Dean Weber, et depuis lors, il a commencé la recherche de son histoire. Personne dans l’entreprise n’en savait rien, alors ils ont demandé l’aide d’historiens, d’anciens chefs du design de marque et même du grand public pour résoudre le mystère.

Gale Haldermann, le concepteur principal de la Mustangoriginal, a expliqué que ce modèle était une première esquisse pour le développement du Mach II de 1967, une évolution du concept Mach I présentée un an plus tôt, qui ne s’est jamais concrétisée, malgré le succès qu’il a connu. la GT40 à moteur central pour sa participation aux 24 Heures du Mans dans les mêmes années, le doute est levé.

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.