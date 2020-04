C’est le jour de la BCE, ce que les analystes attendent

Après que la confirmation du taux de la Fed est arrivée hier, c’est aujourd’hui le tour du BCE. Dans la matinée, le conseil des gouverneurs de la BCE tiendra une conférence téléphonique, dont les décisions seront communiquées aux 13 et 45 Italiens. La (télé) conférence de presse explicative de la présidente, Christine Lagarde.

Les analystes sont divisés sur le contenu qui sera annoncé aujourd’hui mais la rhétorique qui choisira d’utiliser Lagarde restera décisive. Comme le soulignent les analystes de nombreux milieux, le numéro un de la banque centrale européenne sera toujours très prudent dans la mesure de chaque mot, après le faux pas commis lors de la conférence de presse en mars, lorsque certaines phrases imprudentes et corrigées par la suite plusieurs fois – “nous ne sommes pas là pour fermer les spreads“- a provoqué une forte détérioration des taux et des écarts, en particulier sur les BTP italiens.

Selon Ing, Lagarde ne voudra guère répéter l’exploit négatif, mais il tentera de toute façon de lancer messages rassurants sur la détermination de l’institution à faire sa part contre la pression exercée sur les zones périphériques de la zone monétaire.

Certainement des détails seront fournis sur l’expansion de l’achat de titres lien indésirable (titres d’État et d’entreprise) dans le plan d’assouplissement quantitatif annoncé ces derniers jours depuis Francfort.

Les experts de Allianz Global Investors ils ne facturent rien de nouveau. Au contraire, disent-ils, l’Institut de Francfort pourrait élaborer plus précisément les détails des mesures déjà en place, par exemple en expliquant comment il mènera les opérations de son nouveau plan d’achat de titres anti-pandémique (Pepp).

D’autres n’excluent pas que de nouvelles mesures puissent arriver. En particulier, programme d’achat anti-pandémie qui pourrait passer des 750 milliards d’euros actuellement prévus jusqu’à la fin de l’année, il pourrait être renforcé à 1 000 ou 1 200 milliards.

selon Paul Diggle, économiste principal, Aberdeen Standard Investments:

«La BCE devra faire plus. Son programme d’assouplissement quantitatif actuel est plus petit, par rapport à la taille de l’économie, que la Fed ou la Banque d’Angleterre; Les décideurs de la politique budgétaire de la zone euro n’ont pas pu se mettre d’accord sur quelque chose de vraiment substantiel; et les spreads périphériques s’élargissent à nouveau. La question concerne le “quoi” et le “quand”. Nous préférerions l’annonce d’un programme de QE illimité, mais nous soupçonnons que la BCE pourrait finir par retarder et agir dans une mesure limitée. Pour cette raison, nous sommes toujours préoccupés par la cohésion à long terme de la zone euro. “