C’est le jour de la BCE, phares sur les obligations vertes et objectifs d’inflation

23 janvier 2020, par Mariangela Tessa

Les phares du marché visent aujourd’hui la deuxième réunion de politique monétaire La BCE sous la direction de Christine Lagarde. Selon les prévisions du marché, il ne devrait pas y avoir de nouvelles sur le front de la politique monétaire, mais l’attente est lancement officiel de la revue stratégique déjà annoncé lors de la réunion de décembre.

Au centre de la revue sera le définition de la stabilité des prix et l’évaluation des outils à utiliser pour la poursuivre. La définition est déjà passée au fil du temps de “en dessous de 2%” à “en dessous mais proche de 2%” et selon certains économistes pourrait désormais passer à une formule proche de 2% afin de permettre des dépassements à la fois vers le bas et vers le haut.

Dans le cadre de cet examen, des membres du Parlement européen seront consultés, ainsi que des représentants du monde universitaire et de la société civile. Ce dernier aspect est particulièrement important étant donné que la société civile n’est pas du tout convaincue de la nécessité d’augmenter les prix. Pour moi Au contraire, les travailleurs à faible revenu progressent déjà trop rapidement même sans approcher officiellement l’objectif de la banque centrale.

Dans l’esprit de la BCE, la révision stratégique devrait s’achever d’ici la fin de l’année, période pendant laquelle la position de politique monétaire, sauf circonstances imprévues, devrait rester inchangée.

Vers des obligations vertes?

Un sujet tout aussi brûlant est celui de l’environnement. La question, au centre du débat de Forum économique mondial de Davos, est devenu important après que l’Union européenne s’est engagée à devenir le premier bloc de pays au monde sans impact climatique d’ici 2050.

Il ne fait aucun doute que pour Lagarde, la question se pose de savoir comment la BCE peut réellement faire pour lutter contre le changement climatique. La décision la plus audacieuse, selon certains analystes, serait d’encourager la soi-disant obligation verte au sein du programme Assouplissement quantitatif à l’heure actuelle ou d’un autre côté, découragent les obligations émises par des sociétés qui investissent beaucoup de charbon.

