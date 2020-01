C’est le jour de la Fed, les attentes du marché

En une journée toujours marquée par les craintes sur les conséquences économiques du coronavirus, les investisseurs ont braqué les projecteurs sur FED. La réunion de la branche politique monétaire de la banque centrale américaine a débuté hier et communiquera ses décisions à 14 heures (20 heures en Italie).

Les attentes des analystes

Les estimations ne sont rien en termes de taux d’intérêt, mais selon certains économistes, l’agence . a souligné, la Banque centrale américaine pourrait communiquer une légère augmentation des intérêts payés sur les réserves excédentaires, c’est-à-dire une légère hausse de l’IoER . Une décision déjà discutée lors de la dernière réunion de la Fed en décembre.

Dans le même temps, les analystes s’attendent à des déclarations plus accommodantes à la lumière des éventuelles conséquences négatives de l’épidémie chinoise et des inquiétudes concernant la croissance mondiale. Les prévisions vont de plus en plus dans le sens d’une baisse des taux sur l’année plus importante que la coupe à ciseaux de 25 points de base jusqu’à présent.

Selon les analystes d’ING, le Réunion de la Fed aujourd’hui devrait avoir un impact limité sur les marchés. Les phares seront focalisés sur la conférence de presse. A cette occasion, selon les experts, le président Jerome Powell devrait conserver son langage prudemment optimiste, à la lumière de la conclusion positive des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. “Nos économistes ne s’attendent pas à ce que la récente épidémie de coronavirus se reflète dans le communiqué.”

Les pressions inflationnistes restent contenues

A propos des taux américains, il y a quelques jours, le vice-président de Réserve fédérale Richard Clarida a décrit son vision optimiste de l’économie américaine en 2020, déclarant que les baisses de taux de l’année dernière sont intervenues au moment opportun et que la politique monétaire est bien positionnée pour la nouvelle année.

Bien que le taux de chômage soit à son plus bas niveau au cours des 50 dernières années, la vigueur du marché du travail ne crée pas encore de pression pour l’inflation, qui s’attend à ce que le banquier se rapproche “progressivement” de l’objectif symétrique de 2% de la Fed, lit un discours de Clarida préparé pour une intervention à New York.

“Je pense que la politique monétaire est en bonne position et devrait continuer à soutenir une croissance soutenue, un marché du travail solide et une inflation proche de notre objectif symétrique de 2%”, a expliqué Clarida. “Tant que les informations entrantes sur l’économie resteront largement conformes à ces perspectives, la position actuelle de la politique monétaire restera probablement appropriée.”