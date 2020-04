C’est le jour de la Fed, les attentes du marché

Deux jours intenses ceux qui partent aujourd’hui sur le front des banques centrales. Nous commençons aujourd’hui avec le Fed, qui devrait fermer sans rebondissements; demain ce sera le tour de la BCE.

Commençons par la Fed. Si rien n’est attendu en termes de coût de l’argent, les phares sont l’accès aux nouvelles estimations de croissance de l’économie américaine. L’attention du marché sera concentrée sur la conférence de presse du gouverneur Jerome Powell, au cours de laquelle, selon Gilles Seurat, gestionnaire de fonds multi-actifs, La Française AM, le numéro un de la banque centrale américaine continuera de rejeter la perspective de taux négatifs. Et ce malgré le fait que le marché craint le pire en termes de perspectives économiques.

L’expert souligne dans une note que la réunion pourrait modifier la déclaration du FOMC:

Les orientations prospectives pourraient être renforcées: la Fed pourrait facilement s’engager à ne pas augmenter ses taux avant une certaine date, qui pourrait coïncider avec la fin de 2021. Au cours des prochains trimestres, nous nous attendons à ce que la Fed adopte le “contrôle de la courbe des taux”, comme l’ont déjà fait le Japon et l’Australie. Toutefois, une orientation à terme renforcée serait, logiquement, une nouvelle étape vers le contrôle de la courbe des taux dans son ensemble.

Il y aura probablement des commentaires sur la Libor-OIS spread, qui a commencé à chuter à partir de niveaux de stress très élevés grâce aux mesures lancées. Il peut y avoir des annonces de mesures supplémentaires pour aider les marchés monétaires, ou, au moins, un engagement à injecter plus de liquidités si l’écart ne se rétrécit pas assez rapidement.

Après la Fed, demain le ballon ira à Banque centrale européenne: iLe comité de demain devra faire face à la demande implicite des observateurs de faire davantage pour surmonter l’urgence économique.

sans aucun doute Le mouvement de Fitch ajoute une actualité à la réunion qui, selon certains analystes, pourrait déjà décider d’étendre le champ d’application du Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program), le nouveau programme d’achat lancé contre la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

En général, comme ils le font remarquer, Analystes de Mirabaud AM,

“Jusqu’à présent, les banques centrales ont augmenté leurs bilans de plus de 2,7 billions de dollars dans le monde depuis début mars; environ 2/3 de cette injection de liquidité provient des États-Unis. Le montant de cette contribution de liquidité mondiale est très différent des 2,5 billions de dollars mis à disposition – sur une période de 12 mois – pendant la crise financière il y a plus de 10 ans. “

Il s’agit d’un événement sans précédent qui, selon les experts, “compliquera une éventuelle stratégie de sortie – les expériences récentes ont montré les difficultés pour les autorités monétaires à retirer ce type de mesures. Deuxièmement, l’augmentation des déficits et des niveaux d’endettement du secteur public est importante et restera probablement élevée dans les années à venir. Les économies, y compris les économies de précaution, augmenteront. »