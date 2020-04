C’est maintenant le moment fascinant d’investir dans des alternatives – voici comment commencer

C’est une période à faible risque et à forte récompense dans l’immobilier.

Mars

31, 2020

L’économie mondiale est dans un endroit intéressant. Alors que la pandémie de coronavirus ferme des entreprises dans le monde entier, les marchés s’enfoncent, créant une situation d’investissement volatile quel que soit votre capital. Lorsque les marchés suivent une tendance à la baisse depuis aussi longtemps, c’est une situation à haut risque et à haut rendement.

Le marché immobilier, cependant, n’a pas coulé de la même manière que le S&P 500. Pourtant, la valeur des propriétés dans de nombreuses régions du pays est légèrement diminuée en raison de la baisse de la demande pendant la pandémie. Pour toute personne qui a voulu se lancer dans l’investissement immobilier, présente dès maintenant une opportunité exceptionnelle.

Vous n’avez pas besoin de sortir et de déposer un acompte de 20% sur une maison, dans l’espoir de la retourner dans quelques années. Avec DiversyFund, vous pouvez diversifier vos investissements en toute sécurité sans assumer l’entière responsabilité de la gestion d’une propriété.

Avec Growth REIT de DiversyFund, votre investissement fait de vous un copropriétaire dans une gamme diversifiée de propriétés multifamiliales à flux de trésorerie stabilisé. DiversyFund identifie les propriétés à fort potentiel pour les acheter, les gérer, les rénover et les vendre au moment opportun. Les flux de trésorerie générés par les loyers sont réinvestis pendant toute la durée du fonds afin de continuer à ajouter des propriétés et à financer les rénovations, ce qui contribue à maximiser votre investissement. À la fin du terme, DiversyFund vend des propriétés et répartit les bénéfices entre les investisseurs – et vous n’avez pas à lever le petit doigt.

Que vous soyez à la recherche d’un endroit pour protéger votre patrimoine contre la volatilité des marchés boursiers, créer de la richesse à long terme ou simplement vous lancer dans des investissements alternatifs, DiversyFund le rend facile et accessible pour l’investisseur de tous les jours.

Prêt à faire preuve de créativité avec votre argent? Inscrivez-vous et commencez à investir avec DiversyFund dès aujourd’hui.

