C’est peut-être le moment idéal pour passer à cette compagnie d’assurance axée sur la technologie

Lemonade est à l’avant-garde de la révolution des industries de l’assurance des locataires et des propriétaires.

Avril

18, 2020

2 min de lecture

En tant qu’entrepreneur dirigeant une petite entreprise, vous avez des considérations sans fin en dehors de tout ce que vous faites quotidiennement pour aider votre entreprise à réussir. Que diriez-vous de choisir une assurance locataire ou propriétaire pour votre bureau, pour une chose? Nous évitons souvent tout ce qui a trait à l’assurance. De la demande au dépôt d’une réclamation, c’est généralement une affaire de longue haleine qui mène à des sentiments de frustration totale.

Mais l’assurance est très nécessaire et pourrait inévitablement nous sauver de la ruine financière due à un incident imprévu. Utilisez-vous l’assurance la plus rentable et la plus fiable? C’est le moment idéal pour revoir votre engagement.

Alors que l’industrie de la santé a un long chemin à parcourir pour révolutionner l’assurance, l’industrie de l’assurance des locataires et des propriétaires est en avance, avec Lemonade au premier plan. Il s’agit d’une plate-forme technologique qui supprime toutes les formalités administratives généralement associées à l’assurance. Tout peut à peu près se faire en un instant – de la souscription d’une assurance au dépôt d’une réclamation jusqu’à l’obtention de votre remboursement.

Étant donné que l’ensemble du processus est terminé dans l’application elle-même, vous pouvez être assuré en aussi peu que 90 secondes et recevoir un paiement pour une réclamation en seulement trois minutes. Bien sûr, certaines situations peuvent prendre plus de temps, mais le fait demeure: vous n’aurez jamais à décrocher de téléphone. Au lieu de cela, un délicieux chatbot nommé Maya vous aidera à chaque étape du processus et répondra à toutes vos questions.

Lemonade s’engage également à transformer l’assurance “d’un mal nécessaire en un bien social” comme ils disent. Contrairement à d’autres plateformes d’assurance, tout argent supplémentaire qui n’est pas utilisé pour payer des réclamations est directement reversé à l’organisme de bienfaisance de votre choix (après déduction de leurs frais fixes – ils sont une entreprise, après tout). Non seulement vous obtiendrez l’assurance que vous méritez, mais vous aurez également la possibilité de faire un don à des causes qui vous tiennent à cœur.

Les politiques commencent aussi bas que 5 $ par mois pour les locataires et 25 $ par mois pour les propriétaires. En cette période d’incertitude économique, il vaut certainement la peine de prendre un moment pour obtenir un devis aujourd’hui.

