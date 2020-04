C’est tout ce que vous devez savoir sur le plus gros pneu du monde

Saviez-vous que les éléphants d’Afrique mesurent de 3 à 4 mètres et pèsent près de 7 tonnes en moyenne?

Eh bien, c’est ce que le pneu Goodyear RM-4A + de la taille 59 / 80R63 pèse et mesure, le plus grand du monde.

Ce gigantesque pneu du segment OTR (Off The Road) a été développé pour charger des centaines de tonnes de pierres et autres matériaux et fait partie de la gamme que la société fabrique spécifiquement pour déplacer les machines les plus lourdes et les plus encombrantes pour le travail dans les mines de charbon, pierres lourdes, or et cuivre et engins de terrassement opérant dans les mines du monde entier.

Ce pneu est monté sur des roues de 63 pouces et a un total de 4023 mètres de diamètre, ce qui le rend un mètre plus haut qu’un panier de basket.

Il pèse 5 400 kilos et dispose de technologies avancées qui lui permettent de charger plus de 100 000 kilos à des vitesses allant jusqu’à 50 km / h.

Les technologies incluses dans le pneu sont liées à ses matériaux, sa construction et sa conception. Le pneu de 63 pouces a un boîtier en acier et une construction ceinturée, et est fabriqué avec la plus grande précision, en utilisant un équipement de fabrication spécifique.

Des outils de simulation par ordinateur ont été utilisés dans sa conception, et Goodyear travaille en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles pour s’assurer que la taille des pneus est adaptée à leurs besoins.

Il a un composé de caoutchouc pour la bande appelée CycleMax à fonctionnement à froid, des rainures de verrouillage dans la ligne centrale pour améliorer la stabilité et soulager le chauffage supplémentaire. Les rainures angulaires non directionnelles / supérieures contribuent à la traction et l’angle des flancs aide à réduire l’élévation de température.

Le pneu de 63 pouces est disponible en deux tailles: 53 / 80R63 et 59 / 80R63 avec des variations à trois composants et deux profondeurs de bande de roulement (E3 et E4), résultant en 12 modèles différents disponibles.

Le pneu de 63 pouces est produit à l’usine Goodyear de Topeka, au Kansas, aux États-Unis.

.