c’est une question d’efficacité – Econsultancy

Au cours de la dernière décennie, les consultants en gestion se sont de plus en plus immiscés dans le territoire traditionnel des agences, se disputant les budgets médias et les opérations marketing. Pas de nouvelles là-bas.

Aujourd’hui, ce n’est pas une tendance à observer mais la réalité omniprésente. À la mi-2019, le conflit a éclaté au grand jour alors que WPP et Omnicom ont clairement indiqué, sinon tout à fait publiquement, qu’ils n’étaient pas disposés à participer à un audit de terrain ou aux médias mené par Accenture.

La question de savoir ce que signifie cette concurrence est rouverte chaque fois qu’une acquisition significative a lieu de part et d’autre. C’est également un thème notable dans le rapport Econsultancy sur les 100 meilleures agences numériques 2019, parrainé par MiQ, qui a été surmonté par Accenture Interactive.

Mais y a-t-il quelque chose de nouveau à apprendre?

Le cas des consultants

Les consultations ont tendance à apporter une plus grande intégration commerciale et une rigueur de mesure à la table. L’histoire racontée par les directeurs marketing qui suivent cette voie (au moins en public) est celle d’une attribution sophistiquée des dépenses et d’une technologie extensible.

Au début du jeu, les grandes sociétés de conseil ont investi dans le développement de la théorie et de la technologie du marketing. Ils ont été les premiers à commercialiser la transformation numérique, qui est devenue une priorité mondiale de plusieurs milliards de dollars, ce qui les a positionnés pour passer du réalignement stratégique aux entrailles du budget marketing.

Les médias sont entrés en scène alors que la programmation est devenue dominante. Les plates-formes technologiques open source lancées par les consultants pour d’autres processus commerciaux ont été repensées pour fournir une gestion des médias et une visibilité des résultats de manière qui, au moins en théorie, a été génétiquement intégrée à l’organisation plus large.

Image de marque de l’agence vs défis de transformation

Pour les agences, il s’agit toujours de diriger avec la marque et la créativité, avec l’achat de médias comme centre de profit. Même aujourd’hui, si l’on compare les «victoires», les résultats sont pondérés avec les agences prenant la plupart des emplois de marque simples, contrairement à la prédominance des consultants dans la transformation des entreprises.

Un problème pour les agences est que, si le conseil en transformation peut conduire à des engagements plus larges et à une masse médiatique, il est difficile d’aller dans l’autre sens. Les agences et leurs parents ajoutent rapidement des services commerciaux stratégiques et des atouts d’intégration technologique, mais la montée est abrupte et la conjoncture économique est difficile.

La course aux acquisitions pour changer les perceptions

Cependant, avec tous les investissements dans les deux sens, les véritables différences pour un responsable marketing de marque peuvent être moins liées à la capacité qu’aux relations commerciales.

Les récentes acquisitions de têtes d’affiche des deux côtés soulignent la course au changement de perception et à la parité des capacités clés.

Du côté du conseil, par exemple, l’achat par Accenture de l’agence indépendante renommée Droga5 frappe à l’idée que le conseil ne peut pas être une plate-forme pour une réelle créativité. Le message du leadership des deux sociétés est prudent de vanter un match culturel car il s’agit de faire l’analyse de rentabilisation.

Parallèlement, Publicis a finalisé l’achat du géant de données tiers Epsilon en 2019, soutenant l’argument du réseau d’agences selon lequel ils peuvent aller au-delà de la messagerie vers une large gestion des clients et des audiences, avec toute la vision stratégique qui nécessite.

Au fil du temps, avec la consolidation dans les holdings et l’acquisition dans les réseaux de conseil, la différence pratique avec de nombreux engagements va diminuer. En perspective, comme l’a fait remarquer un spécialiste du marketing dans une enquête Econsultancy, «le succès [agency/consultancy] la relation est de 75% l’équipe que vous obtenez et 25% de l’entreprise… et je suis généreux envers l’entreprise. “

Pour les annonceurs de marques, le problème est généralement bon. Si les consultants exercent une pression sur les médias et les agences de marque pure play, ils doivent répondre par un mélange d’innovation tarifaire et de réactivité.

CMO ou PDG – à qui appartient la relation?

Bien sûr, sous tout argument en faveur d’un avantage clair d’un côté ou de l’autre est une réalité plus trouble. Les anciennes plaintes concernant les modèles de paiement, les problèmes de transparence et les pots-de-vin, ainsi que les nouvelles préoccupations concernant les conflits d’intérêts, se cachent sous la surface.

La vérité peut-être la plus bruyante est que les allégeances politiques peuvent aider ou nuire aux chances des partenaires de gagner le cœur et l’esprit des OGC.

Les consultations commencent souvent au sommet avec une relation de PDG ou de conseil d’administration. Un virage réussi mène à une discussion sur les affaires et le marketing au sens large en particulier. Après tout, c’est là que l’argent neuf est dépensé, et tout le monde veut y accéder, le gérer, le mesurer et / ou l’optimiser.

Les dirigeants de toute entreprise préfèrent contrôler leurs relations. Ils aiment choisir des partenaires clés et avoir confiance que la balle s’arrête avec eux, au figuré et au sens propre. Pour certains directeurs marketing, les consultants ne correspondent pas et ne peuvent pas correspondre à cette vue s’ils sont référés d’en haut, ou pire, latéralement d’un engagement d’optimisation des ventes.

Pendant ce temps, les agences traditionnelles entrent dans l’entreprise par le marketing. C’est à la fois une barrière structurelle et une proposition de vente unique. La relation étroite avec le marketing aide à protéger les entreprises de médias et de marques, mais elle peut les empêcher de se développer dans une stratégie d’entreprise plus large.

L’efficacité l’emporte sur le débat entre l’agence et le conseil

La complexité du marketing et du paysage commercial d’aujourd’hui exige deux types de partenaires.

Le premier est capable de comprendre et de permettre à une entreprise à un niveau stratégique. Ils doivent apporter le talent et la capacité dans de nombreuses disciplines simultanément, avec la technologie comme base de croissance. Les consultants ont un avantage, mais leur avantage diminue à mesure que la technologie devient de moins en moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre.

Le second est le partenaire spécialisé, bon dans un petit ensemble de disciplines complémentaires, exigé par la complexité marketing actuelle. Les agences ont souvent un angle ici, mais le défi pour les holdings est de casser le code de l’intégration sans cannibalisation.

Mais qu’en est-il des entreprises intermédiaires? Ceux qui ont du mal à fournir une gamme de services, sont trop maigres pour bien faire et sont trop grands pour se spécialiser. L’avenir de ces entreprises semble être l’assimilation, volontaire ou non.

À terme, les multiples pressions exercées sur le secteur des services marketing se traduiront par des résultats positifs pour les spécialistes du marketing de marque et, en fin de compte, l’industrie elle-même, sous la forme d’obligations clients plus fiables. Les entreprises qui sont toujours efficaces prospéreront, quel que soit le groupe dont elles proviennent.

Cet essai a été initialement publié dans le rapport Econsultancy Top 100 Digital Agencies 2019, parrainé par MiQ.