Cet appareil minuscule et pourtant génial sauvegarde votre téléphone à chaque fois que vous le chargez

Sauvegardez votre téléphone où que vous soyez avec cet appareil de poche.

Mars

9, 2020

2 min de lecture

Nous travaillons beaucoup sur nos téléphones ces jours-ci. C’est pourquoi il est plus important que jamais de sauvegarder régulièrement votre appareil. Mais que se passe-t-il lorsque votre appareil est perdu ou gravement endommagé? À moins que vous n’ayez régulièrement sauvegardé vos fichiers dans le cloud, vous risquez de ne pas avoir de chance. Maintenant, imaginez s’il était aussi facile de vous rappeler de sauvegarder votre téléphone que de le charger? Cela peut être avec TOKK ™ Photo Cube.

TOKK ™ Photo Cube sauvegarde automatiquement votre téléphone en quelques minutes seulement lorsque vous le branchez pour le recharger. Cet appareil physique possède un disque dur de 64 Go qui fonctionne avec les appareils iOS ou Android. Il vous suffit de le connecter à votre chargeur la nuit avant de vous coucher et le TOKK ™ Photo Cube sauvegarde toutes vos données, y compris les photos et les vidéos, vos contacts, votre calendrier et plus encore pendant votre sommeil. C’est comme avoir une deuxième copie de votre téléphone sur un appareil externe qui se met à jour à chaque fois que vous recevez des frais.

L’appareil dispose également d’une conception de sauvegarde intelligente qui vous avertit lorsque la carte mémoire est pleine afin que vous puissiez ouvrir de l’espace en conséquence pour enregistrer des données plus récentes. C’est une solution de sauvegarde extrêmement élégante et simple. Et la meilleure partie est tant que vous vous souvenez de brancher votre téléphone, vous vous souviendrez de sauvegarder vos fichiers.

Le cube photo TOKK ™ est normalement de 99,99 $, mais vous pouvez économiser 30% sur le prix de 69,99 $. C’est un petit prix à payer pour un plan de sauvegarde fiable.

