Cette application de budgétisation simplifie vos finances personnelles

Économisez plus et atteignez vos objectifs financiers avec l’aide de Wallet.

Mars

14, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Lorsque vous dirigez une entreprise, vous regardez constamment la situation dans son ensemble. Mais lorsque vous passez tant de temps à regarder l’avenir de votre entreprise, il est facile de négliger votre avenir financier personnel. Séparer vos finances personnelles et professionnelles est essentiel pour gérer une entreprise, mais à mesure que les revenus augmentent, il est facile de se confondre. Le portefeuille vous permet de rester plus facilement au courant de tous vos objectifs financiers personnels et de garder un œil sur votre argent.

Cette application de finances personnelles présente tous vos comptes financiers personnels en un seul endroit afin que vous puissiez comprendre votre situation financière en un coup d’œil. Bien que vous ayez des feuilles de calcul et des logiciels de comptabilité pour votre entreprise, Wallet vous permet de vous concentrer sur l’argent qui est strictement le vôtre, pas celui de votre entreprise. Wallet vous permet de définir des budgets et de suivre vos dépenses en temps réel afin que vous puissiez voir les progrès que vous faites vers les objectifs d’épargne. Que vous économisiez pour prendre des vacances dans un mois ou pour envoyer un enfant à l’université dans dix ans, Wallet vous aide à établir des budgets pratiques et vous aide à atteindre ces objectifs. Mieux encore, Wallet n’exploite ni ne vend vos données, de sorte que votre situation financière reste totalement privée.

Wallet a reçu une note de 4,7 étoiles sur le Google Play Store et de 4,5 sur l’App Store sur plus de 100 000 notes. Aujourd’hui, vous pouvez économiser 20% sur le prix de liste et obtenir un abonnement à vie pour 34,99 $.

.