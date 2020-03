Cette moto est faite de bois

Une petite start-up française nommée Newron Motors, développe depuis plusieurs années une moto électrique baptisée Newron EV-1, au design très particulier et au carénage intéressant en bois.

L’avantage d’incorporer ce matériau est qu’il peut être personnalisé pour convenir à l’acheteur, en plus d’être très résistant et facile à remplacer. Cette curieuse moto électrique a été présentée l’été dernier et maintenant la marque a dévoilé tous ses détails.

Le Français Sébastien Mahut, créateur de la société Newron Motors, a annoncé que la première série de production sera limitée à 12 unités et, selon la réponse et les revenus du capital, la deuxième série pourrait être beaucoup plus volumineuse, l’idée est que cette type de technologie est accessible à tous et cesse d’être exclusif pour quelques-uns.

Pour acheter le Newron EV-1, il est nécessaire de le réserver avec un paiement de 41 284 pesos, qui seront actualisés au prix total qui sera de 1 million 238 mille pesos.

Les premières livraisons sont prévues pour 2021 et les 12 clients exclusifs qui officialisent leur achat peuvent se rendre dans les locaux de Newron Motors pour s’impliquer dans le développement et la création de leur propre moto.

Le Newron EV-1 mettra en vedette une moto électrique durable de nouvelles technologies sur deux roues avec un moteur de propulsion électrique de 75 chevaux, équivalent à une moto d’une puissance de 100 ch, donc ce sera une moto plus axée sur la conduite sportive et qui, selon le constructeur, accélère de 0 à 100 km / h en seulement trois secondes et atteint une vitesse de pointe de 220 km / h.

En termes de design, le moteur électrique qui se nourrit d’une batterie située dans le tube cylindrique et est caché entre le carénage en bois est également frappant.

Le Newron EV-1 pèsera 220 kilos, peut être chargé à 80% en 40 minutes dans des bornes de recharge rapide et en un temps de 4 à 5 heures à faible charge dans une prise domestique. Son autonomie est estimée à 300 kilomètres par recharge, et selon Newron Motors malgré ses éléments performants, il se concentre à 100% sur une utilisation urbaine.

