Cette région du Grand Manchester est officiellement l’endroit le plus vert où vivre au Royaume-Uni

Si vous cherchez à investir dans certaines des maisons les plus éconergétiques du pays, ne cherchez pas plus loin que Salford. C’est l’endroit le plus vert d’Angleterre et du Pays de Galles.

La ville autrefois fortement industrielle de Salford dans le Grand Manchester est sans doute l’une des zones les plus largement améliorées du nord-ouest. Les investissements dans le quartier de Salford Quays en particulier ont transformé le quartier et ont désormais acquis une réputation de point névralgique florissant pour les entreprises et les résidents.

Maintenant, la ville a une nouvelle corde à ajouter à son arc. Dans le dernier indice du Center for Thriving Places 2020, Salford a obtenu le score le plus élevé de durabilité en Angleterre et au Pays de Galles.

Pourquoi Salford est-il si vert?

Selon la recherche, les propriétés de nouvelle construction à Salford sont parmi les plus éconergétiques du pays. Il a également un solide bilan pour la quantité d’espace vert qui existe là-bas par rapport à d’autres villes. Les émissions de CO2 sont inférieures à la moyenne et les niveaux de recyclage sont un point fort. Tous ces facteurs ont contribué à ce qu’il soit nommé l’endroit le plus vert où vivre.

Liz Zeidler, directrice générale du Center for Thriving Places, a déclaré: «Il y a eu beaucoup de choses innovantes dans le nord-ouest en termes de démocratie participative, de création de richesse communautaire et d’environnement.

«Des endroits comme Salford semblent absorber assez intelligemment ces idées. Ses dirigeants étaient prêts à essayer quelque chose de nouveau et maintenant ils commencent à voir les résultats. »

Le maire du travail, Paul Dennett, qui dirige le conseil de Salford, a ajouté: «Notre programme de gestion du carbone a été mis en place en 2009 et a permis d’économiser 14 000 tonnes de CO2. Et 60% de Salford est maintenant un espace vert. »

Les références écologiques deviennent une priorité absolue

Partout dans le monde, plus de personnes que jamais accordent une plus grande importance au «vert». Les informations du Center for Thriving Places pourraient donc être utiles en tant qu’indicateurs clés pour les zones émergentes.

En raison de la récente augmentation de la sensibilisation au changement climatique, les gens souhaitent plus que tout le monde réduire leur empreinte carbone. Pour beaucoup, voyager moins, utiliser moins de plastique et même devenir végétarien sont tous devenus des changements de style de vie populaires. Dans de nombreuses industries, l’efficacité énergétique est désormais plus importante que jamais.

L’un des plus grands pollueurs du pays en tant que propriété résidentielle. Par conséquent, les logements éconergétiques et même les maisons zéro émission de carbone gagnent en popularité. Les gens veulent des maisons avec des chaudières et des appareils modernes, une meilleure isolation et des options de maison intelligente. Les modes de transport que les gens choisissent d’utiliser évoluent également, et de nouvelles infrastructures dans les villes en tiennent compte. Les véhicules électriques sont de plus en plus répandus et l’accès aux itinéraires pédestres et cyclables revêt une importance croissante.

Salford comme lieu d’investissement immobilier clé

Pour les personnes qui souhaitent vivre dans une région avec des perspectives d’emploi de premier ordre, de nombreuses nouvelles propriétés et une scène sociale animée, Salford est un choix populaire. Il est également assez proche de Manchester pour pouvoir également profiter de ce qui y est proposé. La nouvelle distinction de la ville en tant que zone la plus verte du pays sera une autre raison pour les acheteurs de propriétés de se tourner vers Salford.

En tant que lieu d’investissement immobilier, tant pour les propriétaires que pour les investisseurs, il se classe parmi les meilleurs quartiers du nord-ouest. Bien qu’il ait déjà connu une croissance énorme au cours de la dernière décennie, d’autres sont en préparation, ce qui signifie de fortes perspectives d’appréciation du capital.

La population de Salford a augmenté de 32 000 personnes au cours des 10 dernières années, selon l’ONS. Ce chiffre devrait encore augmenter de 11% d’ici 2037, ce qui signifie une demande accrue de logements et de logements locatifs. De plus, le conseil prévoit que 40 000 nouveaux emplois seront créés dans la région au cours des 25 prochaines années. Alors que les développements de nouvelles constructions avec d’excellentes références vertes continuent d’être construits pour répondre à cette demande, ils devraient rester une place de choix pour les investissements.

